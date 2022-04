ŠKODA wznawia produkcję całkowicie elektrycznego SUV-a – modelu ENYAQ iV – w głównej fabryce marki w Mladej Boleslav. Produkcja została wstrzymana na kilka tygodni ze względu na wystąpienie wąskich gardeł w dostawach wiązek kablowych.

Marce ŠKODA udało się jednak przywrócić dostawy podstawowych komponentów, umożliwiając tym samym ponowne uruchomienie produkcji. Długoterminowym celem ŠKODA AUTO jest utrzymanie pełnej zdolności produkcyjnej. Zależy to jednak od dostępności określonych części – stworzenie wiarygodnej prognozy na najbliższy czas nie jest obecnie możliwe.

Aktualnie, gdy produkcja została wznowiona, możliwe jest wytworzenie około 1000 samochodów ENYAQ iV tygodniowo. Wydajność będzie stopniowo zwiększana w ciągu dwóch miesięcy – w dłuższej perspektywie fabryka w Mladej Boleslav będzie produkować do 370 pojazdów ENYAQ iV i ENYAQ COUPÉ iV dziennie.

Pierwszy całkowicie elektryczny SUV ŠKODY stanowi największy krok producenta w realizacji strategii elektromobilności. Model ENYAQ iV powstaje w głównej fabryce ŠKODY w Mladej Boleslav, co czyni go jedynym modelem Grupy Volkswagen, opartym na platformie MEB, który jest produkowanym poza Niemcami. Firma przygotowała istniejącą linię produkcyjną do produkcji modelu ENYAQ iV, rozbudowując ją o obsługę pojazdów z platformą MEB. Umożliwia to wytwarzanie modeli opartych na platformach MEB i MQ obok siebie – to jedyna europejska fabryka w Grupie Volkswagen, która jest w stanie tego dokonać. Poza w pełni elektrycznym modelem ENYAQ iV, produkowany jest tam również absolutny bestseller marki, czyli ŠKODA OCTAVIA.