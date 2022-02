Odkurzacz do samochodu – rodzaj zasilania

Wybór odkurzaczy do sprzątania samochodu jest szeroki. Możemy sięgnąć po modele przeznaczone do czyszczenia wnętrza pojazdu, ale także uniwersalne, które sprawdzą się też do innych prac. Głównym kryterium jest rodzaj zasilania. Od tego zależą m.in. mobilność, waga czy czas pracy, a także wygoda podczas sprzątania. Rynek oferuje:

typowe odkurzacze samochodowe na prąd z gniazdka zapalniczki

odkurzacze akumulatorowe

odkurzacze sieciowe.

Odkurzacz samochodowy zasilany na prąd z zapalniczki

Odkurzacz samochodowy zasilany na prąd z gniazdka zapalniczki to typowy sprzęt przeznaczony do odkurzania samochodu. Cechuje się dość niewielką mocą, ale nadaje się do sporadycznego sprzątania. Wadą jest długi kabel, który plącze się między fotelami. Często jest jednak za krótki, aby można było odkurzyć bagażnik. Trzeba też pamiętać, że korzystanie z tego typu odkurzacza może skończyć się rozładowaniem akumulatora w samochodzie.

Odkurzacz akumulatorowy

Grupa odkurzaczy akumulatorowych obejmuje różne urządzenia. Zasilane baterią są zarówno modele do sprzątania wnętrza auta, domowe, jak i uniwersalne. Typowy odkurzacz samochodowy na akumulator jest poręczny, wygodny w użytkowaniu i zapewnia swobodę ruchów. Wadami są jednak dość niska moc ssania i ograniczony czas pracy.

Zdecydowanie lepszym wyborem jest odkurzacz akumulatorowy uniwersalny, który został zaprojektowany z myślą o intensywnym użytkowaniu. Umożliwia zatem swobodne odkurzanie w każdym zakamarku samochodu, a jednocześnie zapewnia długi czas pracy. Poza tym wielofunkcyjne odkurzacze akumulatorowe mogą zbierać zabrudzenia suche i mokre oraz posiadają szereg innych praktycznych funkcji.

Jak działa odkurzacz akumulatorowy do auta na przykładzie Kärcher WD1 Compact Battery Pack:

Odkurzacz zasilany sieciowo

Odkurzacze zasilane sieciowo to szeroka gama urządzeń. Wśród nich znajdziemy modele do czyszczenia samochodu w garażu, ale także tradycyjne urządzenia workowe i bezworkowe oraz przeznaczone do uniwersalnego zastosowania. Żeby korzystać z odkurzacza zasilanego sieciowo w samochodzie, trzeba mieć dostęp do gniazdka. To rozwiązanie nie sprawdza się więc np. gdy chcesz odkurzyć samochód zaparkowany pod blokiem.

Wybór odkurzacza do samochodu nie jest łatwy. Każdy typ ma swoje zalety i ograniczenia. Dobrym rozwiązaniem jest zakup odkurzacza, który przyda się także do innych zadań.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie odkurzacza samochodowego?

Wybierając odkurzacz do samochodu, warto kierować się jego parametrami technicznymi, funkcjami oraz wyposażeniem. Ma to decydujący wpływ na skuteczność czyszczenia oraz komfort pracy. Pod uwagę należy wziąć:

moc ssania – im większa, tym dokładniejsze i szybsze odkurzanie

czas pracy – dotyczy odkurzaczy akumulatorowych

regulacja mocy ssania – nie zawsze potrzebujemy maksymalnej mocy

system filtracji – im bardziej zaawansowany, tym skuteczniej zatrzymuje zanieczyszczenia

wytrzymała obudowa – możliwość użytkowania odkurzacza w garażu czy na podjeździe bez obaw o uszkodzenia

wielkość i waga – wpływają na wygodę pracy

wielkość zbiornika na zanieczyszczenia – optymalna pojemność zapewnia pracę bez częstych przerw na opróżnianie

wyposażenie standardowe i dostęp do akcesoriów dodatkowych - odpowiednie końcówki do odkurzacza znacząco ułatwiają odkurzanie, a szczególnie w problematycznych miejscach

praca na sucho/mokro – możliwość zbierania płynów i mokrych zabrudzeń, np. błoto, śnieg

funkcja wydmuchu powietrza – ułatwia pozbycie się śmieci, które utknęły w trudno dostępnym miejscu i nie można usunąć ich w inny sposób.

Jaki odkurzacz do samochodu wybrać?

Wnętrze samochodu wymaga regularnego sprzątania, ponieważ bardzo szybko gromadzi się tam brud. Najczęściej mamy do czynienia z piachem, błotem, resztkami jedzenia, sierścią itp. Aby skutecznie pozbyć się tych zanieczyszczeń, potrzebujemy odkurzacza o dużej sile ssania. Ponadto wnętrze auta charakteryzuje się trudno dostępnymi zakamarkami, ciasnymi przestrzeniami oraz materiałami, które łatwo gromadzą brud, np. dywaniki. Z tego powodu odkurzacz do samochodu powinien być poręczny oraz wyposażony w różne akcesoria i funkcje.

Decydując się na zakup odkurzacza do sprzątania samochodu, warto wziąć pod uwagę urządzenia wielofunkcyjne. Tego typu sprzęt przyda się także w garażu i w domu. Dobrym wyborem są uniwersalne odkurzacze Kärcher z linii WD do pracy na mokro i sucho. Przeznaczone są do codziennego utrzymania czystości w domu i jego otoczeniu, ale także sprawdzają się w sytuacjach awaryjnych (np. gdy wyleje pralka) oraz podczas remontu.

Uniwersalne odkurzacze Kärcher charakteryzują się wysoką siłą ssącą, niskim zużyciem energii elektrycznej i praktycznymi funkcjami (np. wydmuchu). Bogate wyposażenia standardowe pozwala dokładnie wyczyścić auto. Dodatkowo dostępne są modele, które w zestawie mają specjalnie zaprojektowane akcesoria do odkurzania wnętrz samochodowych.

Co więcej, gama odkurzaczy uniwersalnych Kärcher obejmuje także modele zasilane akumulatorowo. Do wyboru są poręczne i kompaktowe urządzenia z baterią litowo-jonową 18 V oraz mocne sprzęty o wysokiej wydajności z akumulatorem 36 V. Odkurzacze bezprzewodowe pracują w oparciu o platformę bateryjną Kärcher. Oznacza to, że jedna bateria jest kompatybilna z innymi urządzeniami marki.

Wybór określonego modelu odkurzacza jest uzależniony głównie od potrzeb i wymagań użytkownika. Warto wybrać sprzęt, który skutecznie usuwa zabrudzenia, a przy tym maksymalnie ułatwia pracę, oszczędzając nasz czas i wysiłek.