Do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 16.40. Jak poinformowały służby autostradowe, na 220. kilometrze A2 między węzłami Września i Słupca doszło do pożaru samochodu ciężarowego.

Blokada autostrady

Obecnie wszystkie pasy ruchu w kierunku Warszawy zostały zablokowane. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać kilka godzin