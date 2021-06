Skoda stawia sprawę jasno – chce być w Top 5 najlepiej sprzedających się marek w Europie do 2030 roku. Stąd plan NEXT LEVEL SKODA STRATEGY 2030. Oto pierwsze szczegóły…

- Skoda wprowadzi przynajmniej trzy nowe samochody elektryczne do 2030 roku - ogłosił Thomas Schafer, szef czeskiej marki. Auta zapowiedział jako tańsze i mniejsze niż Enyaq. Trwa też proces wyboru nazwy dla tych modeli. Jakie to będą auta?

Skoda wprowadzi trzy nowe samochody elektryczne

Obecnie najpopularniejsze są SUV-y, a Czesi umieją liczyć pieniądze. Niedawno SEAT zapowiedział małego SUV-a z napędem akumulatorowym wielkości Arony. To oznacza, że Grupa VW pracuje nad platformą do tej wielkości aut akumulatorowych. A prawem rodzinnych powiązań Skoda z niej skorzysta by dać kierowcom miejskiego SUV-a, który gabarytami będzie zbliżony do 4-metrowego modelu Kamiq.

Schafer nie wykluczył też, że przyszłości pojawi się Skoda Octavia z napędem w 100 proc. elektrycznym.

Z kolei nowy Superb zadebiutuje w 2023 roku. Dalej będzie dostępny jako limuzyna i kombi.

Skoda nie rezygnuje z silników spalinowych

Skoda wprowadzając nowe i tańsze modele akumulatorowe liczy na zwiększenie udziału w rynku samochodów elektrycznych z 50 do 70 proc. do 2030 roku. Jednocześnie do końca tej dekady czeski producent zamierza zmniejszyć emisję szkodliwych substancji przez sprzedawane auta o 50 proc. wobec 2020 roku.

I żeby nie było, że Skoda kasuje jednostki spalinowe. Wręcz przeciwnie - czeska firma bardzo rozsądnie podchodzi do przyszłości napędów. Zakłada wzrost udziału samochodów elektrycznych, ale nie przekreśla silników konwencjonalnych. - Nie zrezygnujemy z nich, to nie w naszym stylu - stwierdził Schafer.

Skoda chce też być marką światową i zdobyć większy udział w Indiach, Rosji i Afryce Północnej tak by osiągnąć sprzedaż na poziomie 1,5 mln aut rocznie. Przy czym w 2025 roku jeden na pięć modeli Skody będzie sprzedawany przez internet.