Kpt. Goliński powiedział PAP, że dwie ciężarówki przewożące czołgi zderzyły się na autostradzie A6 w sobotę ok. godz. 11:50. Doszło do pożaru. Pojazdy były bez amunicji. Wybuchy, które było słychać, to był efekt pękających opon samochodów ciężarowych – podał rzecznik prasowy KM PSP w Szczecinie.

Reklama

Dodał, że pożar został ugaszony o godz. 12:20. W akcji gaśniczej brało udział pięć zastępów PSP i jedna jednostka ochotnicza.

Autostrada A6 zablokowana

Kpt. Goliński przekazał, że dwaj kierowcy ciężarówek zostali przewiezieni do szpitala na badania.

Utrudnienia w kierunku Kołbaskowa potrwają jeszcze kilka godzin.