Skoda Kodiaq to największy SUV czeskiej marki. Swoje imię wziął od niedźwiedzi kodiak, żyjących na wyspie Kodiak leżącej przy południowym wybrzeżu Alaski. Mierzące do 3 m i ważące około 400 kg osobniki tego gatunku należą do największych i najsilniejszych niedźwiedzi na świecie…

Reklama

Kodiaq jako samochód też imponuje rozmiarami i - jako to Skoda - praktycznością, bo na pokład może zabrać nawet 7 osób. A od debiutu w 2016 roku na drogi 60 rynków wyjechało już 600 tys. sztuk tego modelu. Jednak konkurencja nie śpi, dlatego Skoda zdecydowała się na modernizację. Pierwsze szkice dają obraz zmian.

Przednia część dostała przeprojektowaną maskę, bardziej pionową, sześciokątną osłonę chłodnicy złożoną z podwójnych żeber. Nowe spojrzenie to węższe niż u poprzednika reflektory, które komponują się ze światłami przeciwmgielnymi umieszczonymi poniżej. Kolejną nowością jest zaprojektowany od nowa przedni pas o szerszym centralnym wlocie powietrza, obramowanym zdobieniami w kształcie litery L po obu stronach oraz metaliczną wstawką.

Przeprojektowane przednie reflektory skrywają dwa moduły LED umieszczone jeden nad drugim. Z kolei tylne lampy w kształcie wyostrzonego C są teraz wysmuklone i zdaniem projektantów stanowią lustrzane odbicie przednich.

Nowa Skoda Kodiaq w całości zadebiutuje 13 kwietnia.