Po drodze – już na przełomie lat 20. i 30. XX wieku – Fulda współpracowała z Goodyearem, by w 1962 roku na dobre dołączyć do rodziny marek zebranych pod skrzydłami Hermesa, które amerykański koncern obrał za logo. Od tej daty firmy dwoił się i troiły, żeby ogumienia do aut nie brakowało. Za jeden z najbardziej spektakularnych projektów Fuldy można uznać zlecenie z 2005 roku związane ze stworzeniem Maybacha Exelero. Samochód powstał w jednym egzemplarzu wyłącznie z myślą przetestowaniu nowej opony przystosowanej do jazdy z prędkością 350 km/h – zresztą od niej została zaczerpnięta nazwa pojazdu. Auto wzorowano na Maybachu SW 38, którego w latach 30. wykorzystywano w próbach ogumienia. Exelero został specjalnie przystosowany do tego eksperymentu (współczynnik oporu powietrza Cx – 0,27), silnik V12 biturbo podkręcono do 700 KM. Założono opony Fulda w rozmiarze 315/25 ZR 23 (czyli o średnicy 23 cale – 58,4 cm). Efekt? Czarny niczym batmobil Exelero na włoskim torze Nardo rozpędził się do prędkości 351,45 km/h. Wówczas był to światowy rekord prędkości ustanowiony dla limuzyn!