Baidu, gigant technologiczny z Pekinu, poinformował właśnie, że dostał pozwolenie na płatne wykorzystanie samochodów autonomicznych w biznesie taksówkarskim. W efekcie flota 35 elektrycznych aut bez człowieka za kierownicą będzie komercyjnie przewozić ludzi po mieście Cangzhou w północnych Chinach. A kolejne 10 aut-robotów posłuży do dalszych prób i rozwijania funkcjonalności samojezdnych taksówek oraz ich sztucznej inteligencji.

Reklama

Żeby zdobyć to pozwolenie Baidu musiało udokumentować, że samochody Apollo przejechały przynajmniej 50 tys. km w normalnym ruchu i to bez najmniejszej stłuczki czy potrącenia pieszego. Z danych firmy wynika, że po ulicach Cangzhou flota pokonała łącznie 524 696 km z czystym kontem, przy czym każde z aut średnio przejechało 17 490 km (do 1 marca 2021 r.). Dla bezpieczeństwa za kierownicą siedział jednak człowiek.

Autonomiczne taksówki przewiozły 210 tys. ludzi

W sierpniu 2020 roku Baidu na ulicach centrum Cangzhou uruchomiła usługę Apollo Go Robotaxi. Dzięki temu Chińczycy po rezerwacji przez aplikację mogli za darmo skosztować jazdy autonomiczną taksówkę na prąd. Testy trwały też w mieście Changsha i w Pekinie (odpowiednio od września i grudnia zeszłego roku). Firma utrzymuje, że jest pierwszą, której chińskie władze dały zielone światło do prowadzenia prób autonomicznych aut w normalnym ruchu stolicy Państwa Środka. Baidu dostało też pozwolenie na bezzałogowe testy w Kalifornii. Łącznie zrobotyzowane auta Apollo Go przewiozły ponad 210 tys. pasażerów. A plany przewidują trzyletnie testy w kolejnych 30 miastach.

Apollo Go Robotaxi - samochód 4. poziomu autonomiczności

Rozróżnia się pięć stopni automatyzacji. Poziom 2. dostępny już teraz w dostępnych na rynku autach oznacza wsparcie kierowcy szeregiem systemów. Przednia kamera zajmuje się obserwacją otoczenia. Inteligentny adaptacyjny tempomat hamuje lub przyspiesza, reagując na wszystkich uczestników ruchu drogowego (samochody, rowerzystów, pieszych). Również elektronika dba o utrzymanie na środku pasa ruchu.

Chińskie Apollo Go Robotaxi wykorzystują 4. poziom – tu stosuje się technologie, które pozwalają obyć się bez kierowcy. Przy czym auta reprezentujący ten poziom jazdy autonomicznej są jeszcze wyposażone w kierownicę oraz tablicę rozdzielczą i można jeździć nimi również w sposób tradycyjny. Najwyższy, 5. poziom oznacza, że do kierowania samochodem nie jest potrzebny człowiek. Stąd w kabinie nie ma kierownicy i pedałów – autem kieruje sztuczna inteligencja.