Link do licytacji znajdziesz tutaj: allegro.pl/oferta/neonet-road-tour-porsche-718-cayman-10139685129

Osoba, która wylicytuje Road Tour sportowym autem będzie mogła na własnej skórze poczuć co znaczy sportowa elegancja w wydaniu moto. Na zwyciężczynię bądź zwycięzcę czeka całodniowa jazda Porsche 718 Cayman, która rozpocznie się i zakończy we Wrocławiu. Wstępem do tej wyjątkowej przygody będzie szkolenie z profesjonalnym kierowcą z Porsche Centrum Wrocław, które wspiera NEONET w organizacji tej inicjatywy.

– Zachęcamy do wzięcia udziału w aukcji wszystkich miłośników szybkich, luksusowych aut. Wspólnie zadbamy o to, aby Road Tour Porsche zapamiętany był przez zwycięzcę licytacji jako naprawdę wyjątkowa chwila. Gwarantuję, że jazda kultowym Porsche 718 Cayman dostarczy niezapomnianych wrażeń – komentuje Krzysztof Holek, Dyrektor Zarządzający Porsche Centrum Wrocław.

Podsumowaniem całej akcji będzie niepowtarzalna pamiątka w postaci profesjonalnego filmu wideo z Road Touru. Jest to bezpośrednie nawiązanie do zeszłorocznej odsłony akcji, gdzie propozycją od NEONET był dzień w Aston Martinie DBS: https://www.youtube.com/watch?v=u6koTBop09A

Licytacja potrwa do 31 stycznia 2021 roku, do godziny 20:00. Zwycięzca aukcji będzie miał możliwość ustalenia daty skorzystania z nagrody do 30 września 2021.

Sieć NEONET przygotowała na rzecz tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy cztery wyjątkowe licytacje z myślą o fanach e-sportu, sportów wodnych czy mody. Cechą wspólną wymienionych akcji jest to, że wszystkie odbędą się we Wrocławiu – skąd wywodzi się marka NEONET – przy współpracy z miejscowymi organizacjami i firmami.

– Cieszymy się, że bezpośrednio działając na rzecz niezwykłej inicjatywy charytatywnej, pośrednio promujemy Wrocław. Wspólnymi siłami, przy wielkim wsparciu lokalnej społeczności, udało nam się zaplanować ciekawe atrakcje oraz wyjątkowe nagrody dla zwycięzców licytacji – podkreśla Mieszko Sibilski, rzecznik prasowy NEONET.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy działa nieprzerwanie od niemal trzydziestu lat i co roku, dzięki zaangażowaniu milionów Polaków, bije kolejne rekordy zbiórek na rzecz wsparcia polskiej służby zdrowia. W 2019 r. udało się zebrać ponad 186 mln złotych na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących operacji. Hasłem tegorocznej edycji zbiórki jest „Finał z głową”. Fundacja WOŚP przekaże zgromadzone środki na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii oraz diagnostyki głowy.