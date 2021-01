Koncern Volkswagen wraz z innymi producentami zgłosił w organach Unii Europejskiej utworzenie wspólnej grupy – ilość dwutlenku węgla emitowanego przez nowe auta obliczano jako średnią dla producentów, którzy ją tworzą. Ze wstępnych danych wynika, że średnia spadła o 20 proc. do 99,3 g/km i była o 0,5 g/km wyższa od limitu CO 2 ustalonego wspólnie z innymi producentami. Bentley i Lamborghini są liczone osobno i nie uwzględniono ich w tym zestawieniu. A na pokrycie ew. kar związanych z przekroczeniem limitu o 0,5 g/km niemiecki gigant wcześniej zabezpieczył w skarbcu 100 mln euro.

Reklama

Przypominamy, że w myśl przepisów Unii Europejskiej producenci niespełniający normy 95 g/km dwutlenku węgla, mieli płacić ogromne kary – 95 euro za każdy gram dwutlenku węgla ponad limit. Kary naliczano od każdego sprzedanego samochodu. Średnia emisja CO 2 przez auta zarejestrowane w UE w 2019 roku wyniosła 122,4 g/km, czyli aż o 27,4 g więcej od obowiązującego limitu. Matematycznie oznacza to konieczność zapłaty średnio 2603 euro kary od każdego auta wydanego z salonu.

Wartości osiągnięte przez Grupę Volkswagen musi jeszcze uznać Komisja Europejska. Wiele jednak wskazuje na to, że analitycy, którzy wiosną 2020 roku wieszczyli czarne chmury i kary na poziomie 4,5 mld euro powinni ponownie wrócić do rachunków.

Skąd ten zaskakujący wynik Grupy VW?

– Duży wkład wniosły tu przede wszystkim marki Volkswagen i Audi prowadzące ofensywę w zakresie elektrycznych modeli. Niewiele zabrakło nam do osiągnięcia celu emisyjnego dla wszystkich aut w 2020 roku. Plany pokrzyżowała nam pandemia Covid-19. Teraz do Volkswagena i Audi z atrakcyjnymi autami elektrycznymi dołączają Cupra i Skoda. Dzięki temu w tym roku osiągniemy założony cel średniej emisji CO 2 – zapowiedział Herbert Diess, szef koncernu Volkswagen.

Volkswagen ID.3 wypiera samochody spalinowe

W przypadku marki Volkswagen najpopularniejszym modelem okazał się ID.3 – pierwszy samochód elektryczny na bazie modułowej platformy MEB. Mimo, że jego sprzedaż na różnych rynkach rozpoczęto dopiero od września. Łącznie w 2020 roku zamówiono 68 tys. ID.3, z których ponad 56,5 tys. dostarczono już klientom. Tylko w grudniu ten model należał do najpopularniejszych BEV w Finlandii, Słowenii i Norwegii. W Szwecji był najchętniej kupowanym samochodem w ogóle, niezależnie od rodzaju napędu. W Niderlandach i Niemczech marka Volkswagen w całym 2020 roku zajęła pierwszą pozycję w rankingu sprzedaży elektrycznych aut typu BEV – w Niemczech udział w rynku samochodów tej kategorii wyniósł 23,8 procent, a w Niderlandach 23 proc. Dalej uplasowały się e-Golf z wynikiem około 41 300 sztuk i Passat GTE, czyli hybryda plug-in – 24 tys. egz. Łącznie w 2020 roku VW sprzedał 212 tys. zelektryfikowanych samochodów. Lwią część, bo aż 134 tys. sztuk stanowiły pojazdy wyposażone wyłącznie w silnik elektryczny i akumulator. To trzy razy więcej niż w 2019 roku (wtedy ok. 45 tys. e-modeli). W ocenie przedstawicieli niemieckiego koncernu właśnie dzięki temu marka VW z nawiązką osiągnęła założony cel emisji CO 2 i wniosła poważny wkład w obniżenie wyniku całej grupy.

Audi także z zrealizowało założony w 2020 roku cel emisji dwutlenku węgla i tym samym wniosło cegiełkę do wyniku koncernu. Elektryczny SUV Audi e-tron (włącznie z modelem e-tron Sportback) odnotował niemal 80-proc. wzrost sprzedaży (47 300 aut) w porównaniu z 2019 r. W skali świata Audi e-tron jest najczęściej kupowanym elektrykiem spośród aut tego typu oferowanych przez niemieckie marki premium.

Elektryczne premiery 2021

W 2021 Grupa Volkswagen stawia na nowe modele skonstruowane na platformie MEB. W Polsce jest już dostępna Skoda Enyaq iV. Niebawem zadebiutuje Volkswagen ID.4. Audi przedstawi Q4 e-tron i Q4 e-tron Sportback. Cupra wprowadzi na rynek model el-Born.

Do 2030 roku koncern zamierza sprzedać 26 mln samochodów napędzanych energią elektryczną z akumulatorów. Około 19 mln z nich zostanie zbudowanych na modułowej platformie MEB, a większość pozostałych 7 mln na tzw. High Performance Plattform (PPE; korzysta z niej Porsche Taycan).