STELLANTIS – to nazwa nowej grupy powstałej w wyniku fuzji FCA (Fiat Chrysler Automobiles) i PSA (Peugeot Citroen Opel DS). "STELLANTIS" pochodzi od łacińskiego czasownika "stello", oznaczającego "rozjaśniać gwiazdami".

Zarząd STELLANTIS składa się z dwóch dyrektorów wykonawczych. Z ramienia FCA John Elkann został prezesem zarządu, a dyrektorem generalnym Carlos Tavares, prezes Grupy PSA. Do tego jest też dziewięciu dyrektorów niewykonawczych. Nowa spółka zadebiutowała już na giełdach w Paryżu, Mediolanie i Nowym Jorku.

Kierowców czeka rewolucja

FCA i PSA planują podzielić między sobą koszty rozwoju pojazdów elektrycznych i autonomicznych. Firmy już zapowiedziały, że będą korzystać ze wspólnych technologii czy jednostek napędowych. A ponad 2/3 samochodów po fuzji będzie produkowane tylko w oparciu o dwie platformy. Inżynierowie wykorzystają małą architekturę oraz płytę przeznaczona do modeli kompaktowych i klasy średniej. Przy czym na każdej ma powstawać po ok. 3 mln aut. Globalnie STELLANTIS będzie w stanie sprzedawać nawet 8-9 mln samochodów, z czego przychody wyniosą niemal 170 mld euro, a zysk operacyjny przekroczyć ma 11 mld euro.

Roczne oszczędności mają sięgać 3,7 mld euro bez zamykania którejkolwiek z fabryk.

Fiat pojedzie śladem Opla

Carlos Tavares podczas dzisiejszej pierwszej konferencji STELLANTIS przyznał, że dzięki samej unifikacji platform na potrzeby marek uda się osiągnąć oszczędności na poziomie 40 proc. Jako przykład podał Opla, który dzięki zastosowaniu architektury i gamy silnikowej wspólnej z Peugeot zaczął przynosić zyski. A Corsa – siostrzana do francuskiego modelu 208 – jest najpopularniejszym autem w swojej klasie na rynku niemieckim. Idąc tym tropem, podobne rozwiązanie zostanie wdrożone w przypadku gamy Fiata – włoskie auta będą stanowić bliźniaczą konstrukcję dla modeli Grupy PSA. Dzięki temu mają odzyskać rynkową świeżość i stać się atrakcyjne dla kierowców.

Nowy SUV w fabryki FCA Tychy. Pierwsza inwestycja STELLANTIS

Przypominamy, że tuż przed końcem 2020 roku gruchnęła wiadomość o wielkiej inwestycji FCA w Tychach. Sensacyjny projekt szacowany na nawet 2 mld euro przewiduje rozbudowę zakładu i uruchomienie produkcji trzech nowych modeli samochodów marek Fiat oraz pierwszy raz w historii Jeep i Alfa Romeo. Pierwsze auto zjedzie z taśmy już w drugiej połowie 2022 roku, a prace przygotowawcze pod instalację nowych maszyn już trwają.

Auta będą oparte na zupełnie nowej platformie, która uwolni drogę do zastosowania różnych rodzajów napędu, w tym układów hybrydowych (także plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka) i wersji w 100 proc. elektrycznych.

Nieoficjalnie mówi się, że w Tychach będzie produkowany nowy SUV segmentu B, który na potrzeby marek Jeep, Fiat i Alfa Romeo będzie inaczej stylizowany. A dzięki połączeniu sił z francuską Grupą PSA koncern z Turynu zyska dostęp do platformy CMP, na której już powstaje Peugeot 2008 czy Opel Mokka (taki zabieg potwierdzają dzisiejsze słowa Tavaresa). Strategia o tyle słuszna, że SUV-y i crossovery najróżniejszej maści są obecnie w modzie, a prognozy mówią o rosnącym zapotrzebowaniu na auta tego rodzaju. Z drugiej strony FCA wprowadzając do produkcji auta z napędem zelektryfikowanym i w 100 proc. akumulatorowym stara się sprostać coraz ostrzejszym wymogom dotyczącym emisji narzucanym przez UE.

Fabryki STELLANTIS w Polsce

W skali Europy po połączeniu FCA (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram i Maserati) oraz Grupy PSA (Peugeot, Citroen, DS, Opel i Vauxhall) powstał drugi co do wielkości gigant motoryzacyjny. Na rynku spółka STELLANTIS będzie musiała zmierzyć się z numerem jeden, czyli Grupą Volkswagen (Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche, Lamborghini, Bentley). A wśród największych producentów na świecie nowy gracz zajmie czwarte miejsce.

FCA i PSA mają w Polsce swoje ośrodki produkcyjne. A po planowanym uruchomieniu produkcji Jeepa i Alfy Romeo w naszym kraju będą wytwarzane auta sześciu marek STELLANTIS.

Do Grupy PSA należą dwa przejęte zakłady Opla: fabryka samochodów w Gliwicach (trwają przygotowania do uruchomienia tam produkcji aut dostawczych) i silników w Tychach (od stycznia 2019 wytwarzane są tam silniki PureTech), zatrudniające w sumie ok. 3 tys. pracowników.

FCA to pięć zakładów zatrudniających łącznie ok. 6,5 tys. pracowników. Najwięcej - ok. 2,6 tys. osób - pracuje w fabryce samochodów w Tychach, gdzie wytwarzane są Fiat i Abarth 500 oraz Lancia Ypsilon. Przeszło 1000 osób zatrudnia fabryka silników FCA Powertrain w Bielsku-Białej. Ponadto FCA ma fabryki komponentów w Sosnowcu i Skoczowie.