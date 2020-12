Toyota Corolla TS Kombi w wersji GR Sport została 100-tysięcznym autem hybrydowym japońskiej firmy sprzedanym w Polsce. Auto można rozpoznać po dwukolorowym nadwoziu z czarnym dachem, pełnych światłach LED, sportowych zderzakach, znaczku GR Sport na klapie bagażnika i 17-calowych felgach aluminiowych GR Sport. Sercem auta jest 184-konny napęd hybrydowy z silnikiem 2.0., który przy tym okazuje się oszczędny – w mieście bez problemu można zejść poniżej 5 l/100 km. Ale za suchymi liczbami kryje się też odrobina iskry ze świata samochodów sportowych. I nikt tu nie żartuje! Corolla GR Sport to odmiana opracowaną przez speców z wyczynowej stajni Toyota Gazoo Racing. Najciekawszą nowinką ukrytą pod ostrzej stylizowaną karoserią tego auta jest system adaptacyjnej regulacji charakterystyki zawieszenia AVS (opcja), który poprawia właściwości jezdne auta. AVS współpracuje z układem Drive Mode Select i dopasowuje siłę tłumienia amortyzatorów do wybranego trybu jazdy. Inżynierowie przewidzieli aż pięć ustawień: Eco, Normal, Sport S, Sport S+ lub Custom (indywidualny). Jak działa to rozwiązanie?

Toyota Corolla GR Sport - hybryda na ostro

Po przejażdżce Corollą GR Sport kombi przyznajemy, że zestrojenie nowego zawieszenia jest wyraźnie bardziej sprężyste w porównaniu z klasycznym rozwiązaniem. Twardsze nastawy jednak nie męczą na co dzień. Sięgając po nowocześniejsze rozwiązanie Japończycy pokazali, że hybrydowe kombi też może być "cool" i dawać frajdę z prowadzenia. Naszym zdaniem mocny 184-konny napęd hybrydowy w duecie z zawieszeniem AVS to obecnie najciekawsza konfiguracja dla Corolli. Samochód nie tylko zapewnia osiągi na poziomie usportowionych diesli (przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje ok. 8 s), ale przewyższa je płynnością pracy i łączy wzorowe prowadzenie ze sporym zapasem dynamiki jazdy – Corolla GR Sport kombi w łukach jest zwinna i pewna. Nowy właściciel raczej nie będzie rozczarowany…

Nowa moda na hybrydy w Polsce. Już 100 tys. aut

A wszystko zaczęło się w 2004 roku, kiedy w Polce zadebiutował Prius drugiej generacji. Ale dopiero Auris Hybrid (2010) i Yaris Hybrid (2012) sprawiły, że napęd hybrydowy stał się dostępny w przystępnych modelach i mógł trafić pod strzechy. Od tamtej pory popularność japońskich hybryd rośnie, notując co roku skoki o kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 proc. Obrazem mody, która nagle ogarnęła Polaków mogą być statystyki: o ile sprzedaż pierwszych 50 tys. hybryd Toyoty nad Wisłą trwała 15 lat, to drugie 50 tys. samochodów tego typu trafiło na drogi w niecałe 2 lata.

Tak dynamiczny wzrost popularności to głównie przyczyna wprowadzenia Corolli nowej, już 12. generacji. Samochód z nadwoziem hatchback, kombi Touring Sports i sedan jest dostępny z dwoma różnymi układami hybrydowymi. Kierowcy mają do wyboru dobrze znany napęd 1.8/122 KM lub zupełnie nowej generacji 2.0/184 KM Dynamic Force. Oczywiście swoje zrobiły też inne Toyoty w różnych segmentów – RAV4 Hybrid i C-HR Hybrid. A w październiku 2020 roku gamę wzmocnił nowy Yaris z 116-konnym napędem hybrydowym 1.5 z Wałbrzycha. W efekcie wszystkie najważniejsze modele hybrydowe Toyoty oferowane obecnie w Polsce to auta zbudowane w architekturze TNGA z najnowszym napędem hybrydowym czwartej generacji.

80 proc. czasu jazdy na prąd

– Toyoty z głęboko zelektryfikowanym napędem hybrydowym to rozwiązanie, które może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy jakości życia w polskich miastach – powiedział Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland. – Hybrydy pracują cicho, zużywają niewiele paliwa, a ich największą zaletą w miastach jest zdolność do częstej jazdy w bezemisyjnym trybie elektrycznym nawet przez 80 proc. czasu jazdy. Gdy samochód hybrydowy jedzie na samym silniku elektrycznym, jego napęd nie wydaje prawie żadnych dźwięków i nie emituje żadnych szkodliwych substancji ani CO 2 . Do tego klasyczna pełna hybryda nie potrzebuje żadnej infrastruktury ładowania baterii z zewnątrz. Akumulator trakcyjny w hybrydzie Toyoty odzyskuje energię podczas hamowania i przejmuje nadwyżki energii wytwarzanej przez silnik spalinowy – wyjaśnił.

– Można powiedzieć, że hybrydy Toyoty czwartej generacji to samochody półelektryczne, które emitują o 90 proc. mniej tlenków azotu NOx niż dopuszcza norma Euro 6 dla aut z silnikiem Diesla. Toyota stawia na hybrydy jako etap pośredni w realizacji strategii "Beyond Zero". Pełną realizację tej koncepcji stanowi Toyota Mirai nowej generacji, która nie tylko nie emituje żadnych spalin, ale oczyszcza powietrze podczas jazdy – stwierdził Mularczyk.

Najpopularniejsze hybrydy w Polsce

Najpopularniejszym modelem hybrydowym Toyoty w Polsce jest C-HR - od 2016 roku, czyli początku obecności na rynku, sprzedano 20 886 egz. Na drugim miejscu znajduje się Corolla Hybrid (20 060 egz.), a na kolejnych RAV4 Hybrid (19 716 egz.), Auris Hybrid (18 552 egz.), Yaris Hybrid (14 889 egz.), Camry (4681 egz.) i Prius (1628 egz.).

Hybrydowa Toyota Corolla debiutowała w kwietniu 2019 roku i z miejsca stała się najpopularniejszą hybrydą w Polsce (10 829 egzemplarzy w zeszłym roku). W 2020 Corolla utrzymuje pozycję lidera rynku hybryd, a jej łączna sprzedaż w ciągu 20 miesięcy przekroczyła 20 tys. aut. Jest to drugi najlepszy wynik po C-HR Hybrid.

Jakie hybrydy wybiera Polak w 2020 roku?

Sprzedaż wszystkich modeli hybrydowych Toyoty od początku roku wynosi już ponad 25 tys. aut, co oznacza, że najprawdopodobniej w tym roku pobije kolejny rekord – w 2019 roku salony Toyoty opuściło 26 036 hybryd. Obecnie modele hybrydowe odpowiadają za 48 proc. sprzedaży japońskiego koncernu w Polsce.

Od stycznia do listopada tuż za Corollą Hybrid (9231 egz.) znalazł się hybrydowy SUV RAV4 (6427 szt.). Podium zamyka Toyota C-HR (5590 aut). Camry Hybrid trafiła w tym roku do 2490 kierowców, zaś Yaris Hybrid osiągnął wynik 2006 sprzedanych aut.

Do tej pory na całym świecie Toyota sprzedała już ponad 15 mln hybryd. Zdaniem japońskich inżynierów pozwoliło to ograniczyć emisję CO2 o ponad 120 mln ton na całym świecie. Aktualna strategia marki zakłada, że do 2025 roku wszystkie modele Toyoty będą dostępne z napędem hybrydowym, hybrydowym plug-in, elektrycznym na baterie lub elektrycznym na wodorowe ogniwa paliwowe.