Wyprzedzające się ciężarówki to zmora dróg dwupasmowych w Polsce. Taki manewr może trwać kilka minut i ciągnąć się kilometrami. A że polskie autostrady mają w większości po dwa pasy, to trasa się blokuje. Inspekcja Transportu Drogowego postanowiła dobrać się do skóry kierowcom łamiącym zakaz wyprzedzania na A4.

Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła akcję na dolnośląskim odcinku autostrady A4 pomiędzy zjazdem do miejscowości Kostomłoty, a zjazdem do Strzegomia. Inspektorzy w w nieoznakowanych radiowozach zwracali szczególną uwagę na kierujących ciężarówkami, którzy wyprzedzali inne pojazdy pomimo obowiązującego tam zakazu. Reklama W efekcie 15 kierowców samochodów ciężarowych ukarano mandatem za wyprzedzanie na zakazie. Odnotowano również przypadki przekroczenia dopuszczalnej prędkości, a niektóre z zatrzymanych ciężarówek były w złym stanie technicznym. Wykryto też naruszenia związane z czasem pracy kierowcy. Łącznie inspektorzy nałożyli na kierowców pojazdów ciężarowych 25 mandatów.