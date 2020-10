Nadciąga czas wymiany opon letnich na zimowe. Ten okres – szczególnie, kiedy spadnie śnieg – kierowcom może kojarzyć się z kolejkami w serwisach i odległymi terminami. Co w obecnej sytuacji nie napawa optymistycznie. Dlatego warto skorzystać z cyfrowych rozwiązań. Najnowsze udogodnienie właśnie uruchomiła ogólnopolska sieć serwisów Premio.

Sklep internetowy Premio debiutuje w idealnym momencie i daje możliwość zadbania o samochód od A do Z podczas jednej wizyty w serwisie. Pozwala zdalnie kupić ogumienie Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava oraz Dębica. Po wybraniu odpowiedniego kompletu opon można od razu przejść do umówienia montażu oraz dodatkowych usług serwisowych (ustawienia geometrii kół, wymiany oleju czy konserwacji klimatyzacji). Na stronie pojawią się wolne terminy w najbliższych punktach Premio (w skali kraju to 146 lokalizacji). Na finał za kompleksową usługę płacimy on-line. Po zakończeniu transakcji na e-mail dostajemy potwierdzenie rezerwacji, a jeśli ktoś zechce, to także SMS z przypomnieniem o planowanej wizycie. Cały proces jest szybki i bezpieczny.

– Uruchomienie internetowej platformy sprzedażowej to naturalny krok w rozwoju naszej sieci. Od początku swojej działalności Premio stawiało sobie za cel oferowanie wysokiej jakości usług serwisowych oraz innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na zmieniające się potrzeby rynku. Dzięki e-sklepowi konsumenci zyskują dostęp do szerokiej oferty produktów i usług oraz będą mogli skorzystać z pomocy zaufanego i sprawdzonego partnera serwisowego. To łatwy i wygodny sposób zakupu – powiedział Piotr Nowakowski, Dyrektor ds. Sieci Detalicznej Goodyear w regionie Europy Wschodniej.

Co ciekawe, wdrożenie e-sklepu zbiegło się w czasie z nagrodą dla sieci Premio Opony-Autoserwis, która już po raz piąty z rzędu wygrała w prestiżowym plebiscycie Fleet Awards Polska. Marka należąca do koncernu Goodyear zdobyła dwie statuetki tryumfując w kategoriach „Obsługa i eksploatacja pojazdów służbowych” oraz „Serwis opon”.

– Te dwie statuetki to dla nas ogromne wyróżnienie, potwierdzające jak dużym zaufaniem darzą naszą sieć klienci flotowi. To także dowód na to, że przyjęta przez nas strategia działania przynosi zamierzone efekty – powiedział Tomasz Drzewiecki, Dyrektor ds. Rozwoju Sieci Detalicznej Premio Opony-Autoserwis na Czechy, Słowację, Polskę, Węgry i Ukrainę. – Od początku swojej działalności Premio stawiało sobie za cel oferowanie wysokiej jakości usług serwisowych oraz innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na zmieniające się potrzeby rynku. Cieszymy się, że rzetelna praca serwisów Premio została potwierdzona kolejną nagrodą – podkreślił.

Plebiscyt Fleet Awards Polska 2020 składał się z dwóch części – Wielkiego Testu Flotowego oraz głosowania internetowego. Nominowanych było 68 pojazdów oraz 15 usług, na które glosowali fleet managerowie, osoby odpowiedzialne za zakup pojazdów do firm, dyrektorzy oraz przedstawiciele sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W kategorii najlepszych usług flotowych podwójne złoto trafiło właśnie do sieci Premio.