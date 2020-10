Kia w trzecim kwartale 2020 roku sprzedała w Europie ponad niemal 133 tys. nowych samochodów – wylicza Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA). Oznacza to o 10 proc. wyższe słupki w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. i poprawiony najlepszy wynik odnotowany w pierwszym kwartale zeszłego roku. W ujęciu rocznym sprzedaż Kia w Europie spadła o 20 proc. (do 311 325 egz.). Jednak, jak zauważają eksperci ACEA, spadek koreańskiej marki w obliczu koronawirusa na Starym Kontynencie jest znacznie mniejszy niż całego rynku motoryzacyjnego, który skurczył się o niemal 30 proc. Od początku tego roku udział marki Kia wzrósł do 3,6 proc. (z 3,2 proc. w tym samym czasie 2019 r.).

Kia także w Polsce – mimo sytuacji związanej z pandemią - wykroiła dla siebie większy kawałek tortu. Udział nowych samochodów tej marki w rejestracjach wzrósł z 5,34 proc. w 2019 roku do 5,91 proc. obecnie. Najpopularniejszym modelem nad Wisłą jest Ceed (6672 auta). Na drugim miejscu plasuje się Sportage (3898 szt.), a podium zamyka Stonic (2537 egz.).

Co ciekawe, kierowcy w Europie zaczęli chętniej kupować wprowadzone niedawno przez Kia nowe hybrydy (w tym miękkie), hybrydy typu plug-in i auta elektryczne. Modele zelektryfikowane stanowią już niemal 29 proc. sprzedaży marki w Europie – to więcej niż 1 samochód na 4.

– Po załamaniu sprzedaży w Europie w połowie roku zaczynamy dostrzegać oznaki ożywienia rynku – Emilio Herrera, Dyrektor Operacyjny Kia Motors w Europie. – Rekordowe wyniki w trzecim kwartale to efekt zarówno stłumionego wcześniej popytu, jak i rosnącej popularności naszych zelektryfikowanych modeli. Coraz liczniejsza gama modeli hybrydowych i hybrydowych typu plug-in oraz znakomita reputacja w zakresie jakości i wzornictwa oraz świetny stosunek ceny do ogólnej jakości przekładają się na coraz większy popyt na samochody marki Kia. Również te z zaawansowanym układem napędowym – ocenił.

Zdecydowanie zwiększył się popyt na Niro – zarówno w wersji hybrydowej i hybrydowej typu plug-in, jak i elektrycznej (e-Niro). Sprzedaż wzrosła o 24 proc. i wyniosła 55,6 tys. egz. W tym lwią część (20,6 tys.) stanowi e-Niro, co oznacza wzrost popularności tego modelu na prąd o ponad 156 proc. Niro jest obecnie drugim najlepiej sprzedającym się modelem koreańskiej marki w Europie i po raz pierwszy wyprzedziło najpopularniejszego dotychczas SUV-a – Sportage (55,5 tys. sztuk). Podobny wzrost po 9 miesiącach 2020 roku odnotował elektryczny e-Soul (wzrost o 150,6 proc do 6110 szt.). Sprzedaż hybryd typu plug-in poszybowała o niemal 76 proc. do prawie 23 tys. aut.

Rodzina modeli Ceed, do której należą hatchback, kombi, ProCeed i XCeed, to najpopularniejsze auta Kia w Europie. Sprzedaż tych kompaktów wzrosła o 3,6 proc., do 83,7 tys. szt. Analitycy zauważają, że w pewnym stopniu zapotrzebowanie jest zasługą nowych, zelektryfikowanych wersji (PHEV) modeli Ceed kombi i XCeed, a także wariantów hybrydowych typu „mild hybrid” (MHEV) z rodziny EcoDynamics+, które debiutowały na początku 2020 r.

Kia Sorento nowej generacji. Najlepsze na ostatni kwartał

Na rynku debiutuje właśnie długo wyczekiwane Sorento nowej generacji. Flagowy SUV zachwyca stylistyką, poziomem wykończenia i wyciszeniem wnętrza. Tu Kia zalicza prawdziwy awans do wyższych sfer. Szczerze mówiąc najnowsze dzieło koreańskiej firmy wydaje się być bardziej premium niż niektóre auta tej kategorii.

Jednak prawdziwy popis inżynierów to napęd hybrydowy – pracuje płynnie, jest dynamiczny i wydajny. Oferuje łącznie 230 KM – w układzie wykorzystano benzynowy silnik 1.6 T-GDI o mocy 180 KM oraz 60-konną jednostkę elektryczną. W tej postaci auto występuje z napędem na przód lub na cztery koła, a moment obrotowy przenosi 6-stopniowy automat. Alternatywą jest turbodiesel 2.2 CRDi/202 KM oferowany z 8-biegową, dwusprzęgłową przekładnią i napędem 4x4. Nowe auto można już zamawiać – najtańsza jest hybryda, która kosztuje od ok. 158 tys. zł. A od początku 2021 roku Sorento będzie dostępne również jako mocna hybryda typu plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka.