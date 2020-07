Nowa, atrakcyjna cenowo oferta abonamentowa na wybrane modele samochodów marek Jeep i Alfa Romeo.

Jeep Wrangler za 2000 zł netto miesięcznie, bez wpłaty własnej z ubezpieczeniem AC/OC i pełnym pakietem serwisowym.

Abonament to nowoczesna forma korzystania z samochodu bez konieczności nabywania go, na okres od 36 miesięcy i rocznym przebiegiem od 10 tys. km, ze stałym czynszem miesięcznym, adresowana do małych i średnich przedsiębiorców.

W nowym programie klienci mogą wybierać z dwóch opcji: Standard obejmującej koszty rejestracji i ubezpieczenie OC lub Silver, wzbogaconej o ochronę AC i pakiet serwisowy z Assistance.

Szczegółowa oferta i warunki finansowe są dostępne na stronach https://abonament.jeep.pl i https://abonament.alfaromeo.pl.

Grupa FCA wraz z dealerami rusza z nowym programem abonamentowym na wybrane modele marek Jeep i Alfa Romeo. Projekt jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców, dla których wynajem auta w abonamencie jest prostszy i korzystniejszy niż jego zakup. Abonament Jeep i Abonament Alfa Romeo to nowoczesne rozwiązania w postaci wynajmu samochodu na okres 3 lat, ze stałym czynszem miesięcznym i dwoma wygodnymi pakietami zawartych w nich usług. Pakiet Standard obejmuje rejestrację i ubezpieczenie OC, a w opcji Silver dodatkowo otrzymujemy zawarte w racie ochronę AC i pełną obsługę serwisową wraz z Assistance. W obu przypadkach klient ponosi podstawowe koszty związane z eksploatacją samochodu, takie jak paliwo czy płyn do spryskiwaczy.

Abonament Jeep i Abonament Alfa Romeo to nowy samochód w firmie na prostych zasadach:

Wpłata własna: od 0%

Długość kontraktu: od 36 miesięcy

Roczny limit przebiegu: od 10 000 km

Zwrot samochodu po okresie wynajmu

Ubezpieczenie OC (pakiet STANDARD)

Ubezpieczenie OC/AC i pakiet serwisowy (pakiet SILVER)

Po zakończeniu umowy klient może wymienić auto na nowe, odkupić lub zwrócić je do dealera.

W najnowszej ofercie Grupa FCA przygotowała trzy bestsellerowe modele Jeepa w bardzo atrakcyjnej ofercie. Jeep Renegade w wersji LIMITED z silnikiem benzynowym 150 KM i dwusprzęgłową skrzynią automatyczną dostępny jest już od 1100 zł w wersji Silver lub od zaledwie 942 zł w opcji Standardowej. Większy brat Renegade’a, stylowy SUV Compass w wersji LIMITED, napędzany 170-konną jednostką benzynową współpracującą z 9-biegową, automatyczną przekładnią, w pakiecie Silver kosztuje tylko 1385 zł miesięcznie, a w opcji standardowej o 211 zł mniej. Dzięki abonamentowi znacznie bardziej osiągalny staje się też flagowy Wrangler – miesięczny czynsz za trzydrzwiową wersję SPORT wyposażoną w silnik GME 2.0T o mocy 272 KM, z napędem 4x4 Command-Track, reduktorem 2,72:1 i 8-biegową, automatyczną skrzynią biegów wynosi 2000 zł w srebrnym pakiecie i tylko 1685 zł w standardowym.

W najnowszym Abonamencie Alfy Romeo dostępny jest najchętniej nabywany w Polsce model marki – piękny SUV Stelvio w bogato wyposażonej wersji SUPER, z 200-konną jednostką benzynową, napędem na cztery koła Q4 i 8-stopnową, automatyczną skrzynią biegów kosztuje miesięcznie 2100 zł w zapewniającym pełną ochronę OC/AC i serwisową w pakiecie Silver lub o 321 zł tańszej opcji Standard.

Operatorem programu jest Leasys Polska Sp. z o.o. Szczegółowa oferta i warunki finansowe są dostępne na stronach:

https://abonament.jeep.pl

https://abonament.alfaromeo.pl

Leasys

Leasys SpA, utworzona we wrześniu 2001 r., jest spółką należącą w 100% FCA Bank Group, która jest równorzędną spółką joint venture FCA Italy SpA i Crédit Agricole Consumer Finance. Leasys oferuje kompletny i innowacyjny system usług mobilności dla osób prywatnych, grup zawodowych i przedsiębiorców: od wynajmu krótko, średnio i długoterminowego po usługi peer-to-peer-car za pośrednictwem platformy U Go i I-Link. Leasys CarCloud, pierwsza włoska usługa subskrypcji samochodów, została uruchomiona pod koniec 2019 roku. Lokalna marka Clickar ma dobrą pozycję wśród wiodących włoskich internetowych sprzedawców samochodów używanych dla klientów indywidualnych, grup zawodowych i przedsiębiorców. Leasys z siedzibą we Włoszech rozpoczął proces rozwoju międzynarodowego w 2017 roku, otwierając wiele biur w całej Europie: firma działa w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Holandii i Polsce, zarządzając flotą ponad 300 000 pojazdów. Uruchomione w czerwcu 2019 r. Sklepy mobilności Leasys mają już oddolną obecność fizyczną w całych Włoszech. Sklepy te, które umożliwiają klientom dostęp do wszystkich usług mobilności świadczonych przez Leasys, będą wkrótce dostępne w każdym kraju europejskim obsługiwanym przez firmę. W Polsce spółkę Leasys SpA reprezentuje Leasys Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Poza usługami wynajmu w ofercie znajdują się usługi leasingowe.

Więcej informacji: www.leasys.com