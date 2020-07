Czekamy na informacje o stanie zdrowia wszystkich poszkodowanych w wypadku - powiedział we wtorek wojewoda pomorski Dariusz Drelich, który przyjechał do Mierzyna (woj. pomorskie), gdzie doszło do wypadku autobusu. Zginęły trzy osoby.

Na miejsce wypadku przyjechał wojewoda pomorski Dariusz Drelich, który na konferencji prasowej podkreślił, że akcja ratownicza przebiegała bardzo sprawnie. Reklama Wyjaśnił, że autokarem podróżowało 31 osób. - Trzy zginęły na miejscu, trzy osoby są w ciężkim stanie, trzy w stanie średnim. Osoby, które zostały najciężej ranne trafiły do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz Szpitala Copernicus w Gdańsku - mówił wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Dodał, że pozostałe osoby trafiły do szpitali w Słupsku, w Wejherowie i w Pucku. 12 osób pojechało do domu po zbadaniu na miejscu wypadku. W tej chwili będziemy czekać na informację, jaki jest stan zdrowia wszystkich poszkodowanych - dodał. Zastępca komendanta wojewódzkiego policji insp. Krzysztof Kozelan, poinformował, że śledczy wciąż ustalają przyczyny wypadku. Na miejscu pracuje ponad 30 policjantów. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku powołał specjalną grupę dochodzeniowo-śledczą, która zbada okoliczności zdarzenia. Dodał, że na miejsce wypadku przyjedzie także specjalistyczna grupa z laboratorium kryminalistycznego w Gdańsku, która przeprowadzi szczegółowe oględziny. Autobus zderzył się z autem osobowym i uderzył w drzewo. Kierowca samochodu osobowego odniósł niewielkie obrażenia.