Suzuki przychyla nieba polskim bokserom i chce przyczynić się do ich medalowych sukcesów. A sposobem na to mają być m.in. gale takie, jak Suzuki Boxing Night. "Dziś wiele osób będzie zaskoczonych. To będzie show" – powiedział dziennik.pl Piotr Dulnik, prezes Suzuki Motor Poland.

Suzuki ogłosiło, że otwiera nowy rozdział współpracy z Polskim Związkiem Bokserskim. Szczegóły poznaliśmy przed drugą edycją gali Suzuki Boxing Night w Kieleckim Centrum Kultury. – Naszą współpracą rozpoczęliśmy w roku 2016. Na początku było dosyć skromnie, ale krok po kroku rozwijaliśmy ten projekt i dziś mamy już kilka płaszczyzn. Jedną z nich było utworzenie w zeszłym roku grupy TopTeam, którą szczególnie wspieramy finansowo, logistycznie – powiedział dziennik.pl Piotr Dulnik, prezes Suzuki Motor Poland. Reklama Przypominamy, że zawodnicy zgrupowani w Suzuki TopTeam oraz PZB otrzymali do dyspozycji m.in. całą flotę samochodów – to modele Suzuki Vitara i SX4 S-Cross. A jaki jest plan na przyszłość? Czy grupa będzie się rozwijać? Szef japońskiej marki w Polsce zapowiedział, że firma będzie chciała dostarczać sportowcom jak najwięcej wartości dodanej, aby mogli bez problemów oddać się treningom i przygotowaniom do igrzysk. – Kolejnym elementem naszej współpracy z Polskim Związkiem Bokserskim są gale takie jak Suzuki Boxing Night. Jesteśmy przed drugim takim wydarzeniem – powiedział Piotr Dulnik. – Skupiamy się na tym, by nasze gale oprócz wysokiej jakości sportowej miały również wspaniałą architekturę, wyszukaną scenografię, określony prestiż i ekskluzywność. Dziś wiele osób będzie zaskoczonych. To będzie show – zapowiedział prezes SMP. Podkreślił również, że w planach jest powrót do polskiej ligi boksu. – W ciągu najbliższych miesięcy to zrealizujemy. Jesteśmy po rozmowach mamy budżet. A teraz przed nami Suzuki Boxing Night II. Kieleckie Centrum Kultury, osiem walk, plus jedna walka zawodowa nierankingowa. Myślę, że te pojedynki dostarczą wielu emocji i wrażeń – ocenił. Podczas gali zaplanowano dziewięć walk. W pojedynku wieczoru zmierzą się Mateusz Masternak z Sergiejem Radczenką. 33-letni pięściarz z Ukrainy jest doskonale znany polskim bokserom. W marcu tego roku przegrał walkę z Arturem Szpilką, choć w opinii wielu obserwatorów został skrzywdzony, bo był wyraźnie lepszym pięściarzem. Z kolei Masternak, który wrócił do boksu amatorskiego, aby walczyć o przepustkę na igrzyska olimpijskie w Tokio, bardzo starannie przygotowywał się do tego pojedynku. Walka odbędzie się na zasadach boksu zawodowego, w limicie kategorii junior ciężkiej. Zakontraktowana została na osiem rund. – To będzie święto boksu w Polsce. Wystąpią czołowi zawodnicy kadry narodowej kobiet i mężczyzn. Zapowiada się bardzo dobre widowisko. Takie gale to świetny sposób na promocję naszej dyscypliny sportu – ocenił Grzegorz Nowaczek, prezes Polskiego Związku Bokserskiego. – Dziękuję prezesowi Suzuki Motor Poland, który w czasie pandemii wspiera nas, nie odwraca się od nas. A dodatkowo podpisujemy nowe umowy, nowe projekty. Dziękuję w imieniu całej rodziny bokserskiej – powiedział. Przed wielkim starciem gigantów walczyć będą m.in. kielczanka Sandra Drabik, Sandra Kruk, Karolina Koszewska i Elżbieta Wójcik oraz Damian Durkacz, Bartosz Gołębiewski, Daniel Adamiec, Mateusz Goiński i Adam Kulik. Start Suzuki Boxing Night II zaplanowano dziś 26 czerwca, na godzinę 19.00. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję