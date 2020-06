Kia Picanto gra w lidze najmniejszych samochodów segmentu A. I mimo, że inni tracą, to koreański maluch pnie się w górę coraz odważniej. Świadczyć o tym mogą liczby: od stycznia do maja 2020 roku najtańszy model Kia zwiększył swój udział w rynku aut tej klasy do 12 proc. (z 8 proc. sprzed roku), co dało mu miejsce na podium. A teraz producent szykuje się do podbicia stawki. Do Polski wjeżdża Kia Picanto w nowej odsłonie...

Kia Picanto odmłodniała stylistycznie i technicznie. Największe zmiany wprowadzono w usportowionym modelu GT-Line oraz w inspirowanym crossoverami X-Line. Osłona chłodnicy ma nowy kształt, a jej chromowana listwa ciągnie się aż przez dolną część nowych reflektorów z czterema diodami (na wzór modelu Ceed). Po każdej stronie tygrysiego nosa pojawiły się kolorowe wąsy – czerwone w GT-Line i czarne w X-Line.

Zmiany wlały się także do środka. Na pokładzie debiutuje większy 8-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego oraz 4,2-calowy wyświetlacz w zestawie zegarów. Do tego – zależnie od wersji – można przebierać w kolorach wystroju kabiny. Odmiana X Line oferuje czarne, jednokolorowe wnętrze z kontrastowymi przeszyciami w kolorze limonki, srebrne obudowy wokół dźwigni zmiany biegów i otworów wentylacyjnych oraz srebrno-limonkowe akcenty na drzwiach.

Nowa wersja Business Line jest wyposażona w pakiet kolorystyczny "Orange Splash", który obejmuje czarne jednokolorowe wnętrze z pomarańczowymi przeszyciami i detalami oraz czarno-pomarańczowe akcenty na drzwiach. GT Line to czarna tapicerka z czerwonymi podparciami siedzeń, z błyszczącymi czarnymi elementami i czerwono-czarnymi wstawkami na drzwiach.

Kia obiecuje, że dzięki modernizacji silników nowe Picanto będzie oszczędniejsze. Gama jednostek – jak dotychczas - obejmuje dwa wolnossące silniki o pojemności 1.0/67 KM i 1.2/84 KM. Różnica kryje się w rozwiązaniach technicznych. Wtrysk wielopunktowy zastąpiono wtryskiem paliwa typu DPFI, ze zoptymalizowanym czasem wtrysku dla uzyskania maksymalnej oszczędności paliwa. Silniki dostały też lepsze chłodzenie komory spalania oraz system zmiennego sterowania czasem otwarcia zaworów dolotowych.

Kia w odmłodzonym Picanto pierwszy raz oferuje zautomatyzowaną mechaniczną przekładnię, w której siłowniki obsługują pracę sprzęgła i zmianę biegów.

Większe ekrany, więcej łączności

Picanto jest też na czasie pod względem multimediów. Stosowany wcześniej 7-calowy monitor zastąpił większy o cal ekran dotykowy. Nowy system oferuje również łącze Bluetooth z możliwością jednoczesnego podłączenia dwóch urządzeń mobilnych – jednego jako telefon obsługiwany przez zestaw głośnomówiący i z dostępem do multimediów; drugiego wyłącznie do korzystania z multimediów. System jest standardowo wyposażony w Apple CarPlay i Android Auto.

Dzięki systemowi UVO Connect drugiej generacji, odnowione Picanto zapewnia dostęp do szeregu usług online. Podaje informacje o ruchu drogowym, prognozę pogody, miejsca użyteczności publicznej (POI), ceny paliw oraz dane na temat dostępnych miejsc parkingowych wraz z ceną i lokalizacją.

Systemy bezpieczeństwa z większych aut

Kia przy okazji modernizacji wstrzyknęła Picanto porcję najnowszych systemów bezpieczeństwa, które do tej pory były dostępne w wyższych segmentach. Zależnie od wersji auto oferuje m.in. układ autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów i pieszych. Do tego lista nowinek obejmuje: system monitorowania martwego pola w lusterkach rozszerzony o funkcję zmniejszającą ryzyko kolizji podczas zmiany pasa ruchu, asystenta utrzymania pasa ruchu, system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy oraz duet kamery i radaru pomocny w utrzymaniu na pasie ruchu. Odświeżone Picanto oferuje także system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania. Ten układ nie tylko informuje kierowcę o autach nadjeżdżających z lewej lub prawej strony, ale również potrafi zatrzymać samochód w przypadku zignorowania ostrzeżeń.

Kia Picanto po zmianach jest również standardowo wyposażona w systemy zarządzania stabilnością auta, kontroli siły hamowania w zakręcie i stabilizacji na prostej. W kabinie przewiedziano sześć poduszek powietrznych i i zaczepy fotelików dziecięcych ISOFIX.

Kia Picanto. Ceny i wyposażenie

Najtańsza Kia Picanto kosztuje od 39 990 zł (silnik 1.0/67 KM, wersja M) – oznacza to, że cena została na poziomie poprzednika. Do nowego modelu za 1500 zł przewidziano Pakiet Bezpieczeństwa, który obejmuje system autonomicznego hamowania z dwoma trybami pracy – miejskim i pozamiejskim oraz zegary z 4,2-calowym wyświetlaczem komputera pokładowego. Tyle samo dopłaty wymaga bogatszy pakiet do odmiany L (od 50 490 zł). Zestaw obejmuje: system autonomicznego hamowania z dodatkową funkcją wykrywania pieszych, tempomat z ogranicznikiem prędkości, asystent utrzymania pasa ruchu i prowadzenia auta pośrodku pasa oraz system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy.

Kia Picanto GT Line i X Line są dostępne z silnikiem 1.2/84 KM - kosztują po 62 490 zł.

Debiutujący przy okazji modernizacji zestaw Business Line obejmuje pakiet zimowy, dostęp bezkluczykowy, nawigację z łącznością UVO, tylne czujniki parkowania, przyciemniane szyby tylne oraz 15-calowe alufelgi. Całość wyceniono na 6 tys. zł.