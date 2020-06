Jak przekazała st. asp. Marzanna Boratyńska z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi, na ul. Przybyszewskiego patrol z grupy SPEED zatrzymał do kontroli drogowej kierującego oplem, który nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Reklama

Podczas kontroli okazało się też, że 40-latek nie miał prawa jazdy. Policjanci sprawdzili mężczyznę w policyjnych bazach danych i odkryli, że ma on pięć czynnych zakazów kierowania pojazdami, w tym trzy z nich są zakazami dożywotnimi. Dodatkowo dowiedzieli się, że 40-latek jest poszukiwany przez sądy do odbycia kary pozbawienia wolności.

- W rozmowie z policjantami mężczyzna zaznaczył, że to nie koniec jego kłopotów, ponieważ obecnie toczą się wobec niego kolejne sprawy karne, m in. za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Tym razem jednak był trzeźwy - dodała Boratyńska.

Za popełnione wykroczenie 40-latek ukarany został mandatem karnym. Jego samochód trafił na policyjny parking, a kierowca został zatrzymany i niebawem trafi za kratki. Wkrótce ma usłyszeć zarzut związany z niestosowaniem się do zakazów sądowych, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.