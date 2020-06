SEAT najpierw stworzył markę CUPRA, z myślą o fanach mocniejszych samochodów. A teraz wprowadza kolejną pod wdzięczną nazwą MÓ (czytaj muu). Nowy brand zaoferuje usługi i produkty ułatwiające poruszanie się po mieście. Pierwszymi pojazdami są dwa jednoślady: elektryczny skuter MÓ eScooter 125 w dwóch odsłonach i hulajnoga na prąd MÓ eKickscooter 65.

SEAT MÓ eScooter 125

SEAT MÓ eScooter 125 to gotowy do produkcji skuter elektryczny. Pojazd będzie dysponował silnikiem o mocy 9 kW – co stanowi ekwiwalent silnika spalinowego o pojemności 125 cm³ – który zapewni prędkość maksymalną 95 km/h i przyspieszenie od 0 do 50 km/h w jedyne 3,9 sekundy.

Podczas jazdy kierowca będzie mógł korzystać z trzech trybów jazdy: City, Sport oraz Eco. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 5,6 kWh zapewni zasięg do 125 km.

Co zdaniem Hiszpanów oznacza, że prywatnym użytkownikom jedno ładowanie wystarczy średnio na tydzień jazdy po mieście. Ładowanie eScootera 125 będzie możliwe nie tylko na stacjach, ale też w domu – akumulator pojazdu można wyjąć i podłączyć do normalnego gniazda zasilania. Rozwiązanie to pozwala również na szybką wymianę akumulatora, co szczególnie przyda się w przypadku wykorzystywania eScootera w ramach floty.

SEAT MÓ eScooter 125 będzie dostępny w trzech kolorach: Daring Red, Dark Aluminium oraz Oxygen White. W jednośladzie przewidziano schowek na dwa kaski oraz dwa porty USB umożliwiające ładowanie telefonu. W przypadku użyczenia pojazdu, jego właściciel w aplikacji może śledzić pozycję i status eScootera. Wersja flotowa pojazdu, oferowana w kolorze Dark Aluminium, będzie wyposażona dodatkowo we wsteczny bieg ułatwiający manewrowanie, kufer na kaski oraz uchwyt na telefon.

SEAT MÓ eKickScooter 65 – elektryczna hulajnoga

Elektryczna hulajnoga SEAT MÓ eKickScooter 65 skrywa akumulator o pojemności 551 Wh, który zapewnia zasięg do 65 km. Moc 350 W pozwoli na pokonanie podjazdów o nachyleniu 20 stopni. eKickScooter 65 jest wyposażony w bezdętkowe opony pneumatyczne oraz hamulec tarczowy w tylnym kole. Widoczność hulajnogi mają zapewnić boczne i tylne odblaski, przednie i tylne światła oraz oddzielne światło stop. Prędkość maksymalna - 20 km/h. Kierujący eKickScooterem 65 będzie mógł wybrać jeden z trzech trybów jazdy – Eco, Drive lub Sport.