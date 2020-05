Mazda RX-7 zadebiutowała w 1978 r. jako pierwsze sportowe auto marki z Hiroszimy przeznaczone dla masowego odbiorcy. To smukłe coupe tak przypadło ludziom do gustu, że stało się najlepiej sprzedawanym samochodem z silnikiem Wankla w historii. I to właśnie ten model przyczynił się do sukcesu firmy w sportach motorowych. Teraz Japończycy zdecydowali się na powrót w wielkim stylu...

Reklama

Mazda właśnie została oficjalnym partnerem wirtualnej serii wyścigowej FIA Gran Turismo Championship. Z tej okazji powstała Mazda RX-Vision GT3 Concept i tym autem od piątku 22 maja 2020 r. można ścigać się na wszystkich torach dostępnych w ramach gry.

– Postanowiliśmy zaprojektować najpiękniejszy na świecie i jednocześnie szybki samochód klasy GT3, bazując na sportowym modelu koncepcyjnym o klasycznym układzie napędowym. Zadanie, jakie sobie postawiliśmy, można porównać do nawlekania igły: chodziło nam przecież o uchwycenie równowagi pomiędzy pięknym wyglądem auta, a jego funkcją i właściwościami w roli wyścigówki, a wszystko to w połączeniu ze spełnianiem wymogów regulaminu – powiedział Norihito Iwao, główny projektant RX-Vision GT3 Concept.

Japończyk musi znać się na swojej robocie, ponieważ wcześniej odpowiadał m.in. za styl zewnętrzny takich modeli, jak CX-5 i CX-3; dowodził też projektem Mazdy RX-Vision (2015) czy Mazdy Vision Coupe (2017).

Super! Ale jeszcze lepsze jest to, że stworzony pod okiem Iwao samochód ze świata wirtualnego może trafić do produkcji i na drogi. Mazda nieśmiało przyznała, że RX-Vision GT3 ukazuje wizję auta sportowego, którą ma nadzieję urzeczywistnić w przyszłości. Naturalnie jako nową generację rodziny RX. A na co mogą liczyć kierowcy?

Z pewnością będzie to urodziwe coupe. Wirtualna Mazda RX-Vision GT3 Concept bazuje na prawdziwym modelu Mazda RX-Vision, który w 2016 roku zdobył tytuł Najpiękniejszego Modelu Koncepcyjnego. I już ten fakt sprawia, że serce zaczyna bić szybciej. W nagrodzonym prototypie wszystko podano we właściwym miejscu i odpowiednich proporcjach. Mamy długi przód, krótki tył i szerokie, smukłe nadwozie. O ile trzy poprzednie generacje RX-7 z racji niskiej linii maski wyróżniały podnoszone przednie światła, to współcześni projektanci postawili na klasyczne, ale wąziutkie reflektory z delikatną brwią nawiązującą do pierwowzorów.

W przypadku RX-Vision GT3 Concept inżynierowie są szczególnie dumni z tego, że auto jest lekkie (waży tylko 1250 kg) i skonstruowane tak jak Bóg przykazał – tylne koła napędzają, a przednie skręcają. Źródłem mocy jest nowy wolnossący silnik Wankla 2.6 Skyactiv-R z 4 wirującymi tłokami, osiągający 570 KM przy 9000 obr./min (540 Nm przy 7500 obr./min). Jednostka w położeniu przednio-centralnym i układ przeniesienia napędu typu transaxle (ze skrzynią biegów przy tylnej osi) mają zapewnić idealny rozkład mas (przód/tył 48:52).

Stworzona pod okiem Iwao Mazda RX-Vision GT3 Concept spełnia wymogi regulaminu FIA GT3 i inne normy obowiązujące dla samochodów wyścigowych. Zgodnie z przepisami dla kategorii GT3, kabina i drzwi przejęte są w niezmienionej postaci z modelu bazowego, natomiast poszerzony został rozstaw kół przednich i tylnych i wstawiono inne, wydatnie poszerzone błotniki. Pojazd otrzymał też potężny wypust powietrza na masce, który poprawia zarówno własności aerodynamiczne, jak i chłodzenie komory silnika. Nisko przebiegający przedni spojler reguluje intensywność chłodzenia i siłę docisku aerodynamicznego przedniej osi. Tylne skrzydło i umieszczony pod nim dyfuzor zwiększają siłę docisku na tylnej osi, a więc także trakcję kół napędzanych. Powierzchnia czołowa przodu została zmniejszona do minimum dla poprawy aerodynamiki.

Reklama

Przypominamy, że produkcja RX-7 została zakończona w 2002 r. W latach 1978-2002 wyprodukowanych zostało 811 634 egzemplarzy, najwięcej spośród wszystkich modeli samochodów z silnikiem Wankla. Zmodyfikowane wersje każdej generacji ustanawiały rekordy prędkości w swojej klasie na słonej równinie Bonneville w USA w 1978 r. (FB, 296 km/h), w roku 1986 (FC, 383,7 km/h) oraz w roku 1995 (FD, 389 km/h). Mazda ostatni raz wykorzystała jednostkę Feliksa Wankla w modelu RX-8, którego produkcja została zakończona w 2012 r.

W tym roku Mazda obchodzi stulecie istnienia i chyba trudno o lepszy moment na wprowadzenie nowego arcydzieła na drogi. Pora zdjąć spojlery i zejść na ziemię. Fani czekają na owoc uniesień stylistów i inżynierów.