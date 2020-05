Rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału SG Joanna Konieczniak poinformowała, że ruch na polsko-niemieckich granicach na Dolnym Śląsku jest bardzo duży.

- Od północy do 6 rano straż graniczna skontrolowała 8 tys. aut na granicy w Jędrzychowicach oraz Olszynie - powiedziała rzeczniczka.

Wzmożony ruch na przejściach granicznych z Niemcami wynika z długiego weekend, który rozpoczyna się u zachodnich sąsiadów.

- Wielu pracowników na ten czas wraca do kraju; apelujemy do kierowców o to, aby zbliżając się do kontroli granicznej mieli już przygotowane dokumenty, to usprawni ruch - powiedziała rzeczniczka.

Według informacji straży graniczne na dolnośląskich granicach z Niemcami na wjazd do Polski trzeba czekać około siedmiu godzin.