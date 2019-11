To kolejny krok Reakcji ws. budowy obwodnicy. 12 listopada kaliszanie manifestowali przed Sejmem. Złożyli też petycję o przyśpieszenie prac nad budową obwodnicy w ciągu DK 25 u premiera Morawieckiego.

Tym razem działania społecznej presji skupią się w samym Kaliszu.

- Wiele osób nas namawiało na ten krok. Ludzie się mobilizują i chcą po prostu wyjść na ulice. Blokadę robimy 30 listopada na ulicy Stawiszyńskiej w Kaliszu, która jest częścią tranzytu między S8 od strony Sieradza a autostradą A2 na węzeł w Modle koło Konina. Tamtędy codziennie przejeżdżają tysiące ciężarówek, niszcząc nasze drogi i zatruwając powietrze - wyjaśnia Marcin Spętany z Kalisz.reAkcja.

Blokada odbędzie się 30 listopada w sobotę, by zminimalizować uciążliwość tej metody protestu dla samych mieszkańców. Manifestujący, przechodząc przez przejście dla pieszych w okolicy skrzyżowania Stawiszyńskiej z ul. Chełmońskiego, uniemożliwią przejazd samochodów. Co kwadrans ruch będzie jednak przepuszczany. Blokada rozpocznie się o 11.00 i potrwa do 13.00. Organizatorzy proszą kaliszan o niezapuszczanie się autem w tę część miasta w tych godzinach. Nad bezpieczeństwem manifestujących i kierowców będzie czuwać policja.

Kalisz.reAkcja w swoich działaniach i petycji do rządu domaga się:

1. Podzielenia projektowanej już inwestycji „Rozbudowa Drogi Krajowej nr 25 na linii Ostrów Wlkp. – Kalisz - Konin” na etapy i w pierwszym etapie rozpoczęcia budowy obwodnicy Kalisza w tzw. trzecim wariancie: Ociąż – Kościelna Wieś, opracowanym już przez GDDKiA.

2. Wpisania obwodnicy Kalisza w ciągu DK 25 w rządowy "Fundusz Budowy Stu Obwodnic" z zabezpieczeniem środków budżetowych na jej realizację do 2023 roku.

3. Przyśpieszenia prac i zabezpieczenia środków budżetowych na kolejny etap prac rozbudowy DK 25 i połączenia Kalisza drogą klasy GP o przekroju dwujezdniowym z Ostrowem Wielkopolskim i węzłem Modła na A2.

