Złodzieje samochodów nie próżnują. Mimo, że liczba kradzieży aut w Polsce systematycznie maleje, to i tak nie ma powodów do euforii. Z danych, które dziennik.pl zdobył w Komendzie Głównej Policji wynika, że w 2018 roku zniknęło ponad 13,5 tys. pojazdów. To oznacza, że codziennie kradziono ok. 37 sztuk. Największą grupę stanowią auta osobowe (11 932 szt.). Kolejne pod względem atrakcyjności dla złodziei są samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe (893 egz.) oraz dostawczaki i furgony (828 szt.). A gdzie złodzieje działają najaktywniej?

Najbardziej mogą martwić się kierowcy z Warszawy i okolic – tylko w 2018 roku policja ze stołecznego garnizonu zanotowała 3521 kradzieży pojazdów (osobówki, ciężarówki i dostawczaki). Przebojem wśród przestępców jest Toyota (786 sztuk; w tym najczęściej: Auris – 193 egz., Yaris – 158, Avensis – 105 i Corolla – 66).

Toyota Auris - napędza złodziejski biznes w Warszawie i okolicy / Toyota

Następnie Mazda (357 sztuk) i kolejno modele: 6 (129 egz.), 3 (89 szt.) i CX-5 (55 aut). Podium zamyka Honda z liczbą 288 skradzionych aut – najczęściej znikał CR-V (111 sztuk), następnie Civic (109) oraz Accord (45).

Zaskakiwać może popularność aut marki Hyundai (208 sztuk). Najczęściej ginął model i30 – 91 aut oraz i20 – 60 sztuk.

Mazda CX-5 / dziennik.pl

Pełny spis najczęściej kradzionych marek i modeli na terenie objętym przez KSP Warszawa znajdziesz poniżej:

Drugie pod tym względem niechlubnych statystyk jest województwo śląskie – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach w 2018 roku odnotowała 1474 utracone pojazdy. Tu złodzieje najbardziej "lubią" Audi (186 szt. w tym najczęściej modle: A4 - 62 egz. i A6 - 36 aut), Volkswageny (155) i BMW (145).

Więcej znajdziesz poniżej:

Audi A4 - hit wśród przestępców grasujących na Śląsku / Audi / Maciej Nowaczyk

Trzecia lokata to Dolny Śląsk – KWP Wrocław zgłoszono 1432 kradzieże. Przestępcy lubują się w niemieckiej motoryzacji. Hity to kolejno: Audi (216 szt.; ulubiony model to A6 - 74 szt. i A4 - 50 egz.), VW (172), BMW (134) i Mercedes (118 skradzionych aut).

Audi A6 jest najbardziej lubiane przez złodziei na Dolnym Śląsku / Audi

Następne w kolejności są:

KWP Poznań - 1233 sztuki aut skradzionych w 2018 roku (liczba obejmuje osobówki, ciężarówki i dostawczaki)

KWP Gdańsk - 1182 auta skradzione w 2018 roku

KWP Łódź - 1107 aut skradzionych w 2018 roku

KWP Rzeszów - 672 skradzione samochody

KWP Kraków - 640 aut skradzionych

KWP Radom - 484 pojazdy utracone

KWP Bydgoszcz - 483 auta skradzione

KWP Gorzów Wielkopolski - 423 skradzione pojazdy

KWP Szczecin - 331 samochodów skradzionych

KWP Olsztyn - 341 aut skradziono

KWP Lubin - 214 aut utraconych

KWP Białystok - 176 samochodów skradzionych

KWP Opole - 155 skradzionych pojazdów

KWP Kielce - 134 auta utracone

Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) - 13 aut