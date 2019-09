- Dwoje pacjentów w stanie ciężkim zostało przewiezionych śmigłowcem do Centrum Urazowego w Krakowie, jeden pacjent też w stanie ciężkim jest w szpitali św. Łukasza w Tarnowie - powiedział Krzysztof Krzemień. Kolejnych sześć osób zostało przewiezionych do szpitala w Nowym Sączu, dwie do Gorlic, a trzy do Brzeska.

Jak poinformował rzecznik powiatowej stacji pogotowia ratunkowego w Tarnowie, na miejsce wypadku udał się wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

W miejscowości Świniarsko doszło do zderzenia autobusu z samochodem ciężarowym. Zadysponowanych zostało 11 zespołów ratownictwa medycznego oraz 3 śmigłowce LPR.

W wypadku brało udział 29 osób. 26 zostało poszkodowanych w tym m.in. dzieci wracające z uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

Droga prowadząca przez Świniarsko jest zablokowana. Policja kieruje ruch na obwodnicę tej miejscowości.