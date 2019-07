Gigantyczne zamówienie na dostawę 130 przegubowych autobusów elektrycznych jest największym do tej pory przetargiem tego typu w Europie - podkreśla Solaris. Elektrobusy tej marki zostały dotąd zamówione przez 60 miast w 17 państwach i od roku 2011 pokonały już ponad 14 mln kilometrów. Firma zgodnie z umową podpisaną z warszawskim MZA dostarczy przegubowe Urbino 18 electric w 2020 roku.

– Firma Solaris jest niezwykle dumna z faktu wygrania tak ogromnego przetargu na dostawę autobusów elektrycznych. Od wielu lat konsekwentnie realizujemy naszą strategię rozwoju opartą o pojazdy bezemisyjne. Dzięki gigantycznemu zamówieniu z MZA, umacniamy się na pozycji europejskiego lidera elektromobilności. Przede wszystkim jednak cieszymy się, że nasza firma, która niezwykle dużą wagę przykłada do rozwoju zrównoważonego transportu, przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców Warszawy – powiedział Javier Calleja, Prezes Zarządu Solaris Bus & Coach S.A.

– Nasz projekt zakupu 130 elektrycznych autobusów przegubowych, wspomagany z funduszy europejskich, to jedna z największych elektromobilnych inwestycji w Europie. Cieszymy się, że jesteśmy jednym z liderów we wdrażaniu proekologicznych rozwiązań dla transportu, według naszych planów już za dwa lata będziemy w posiadaniu floty niemal 400 autobusów zero i niskoemisyjnych. Ekologiczne autobusy MZA to nadzieja na czyste powietrze w stolicy – powiedział Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.

130 przegubowych elektrycznych Urbino dla MZA będzie wyposażonych w baterie typu Solaris High Power o pojemności 150 kWh, na które producent udzielił zgodnie z wymaganiami zamawiającego siedmioletniej gwarancji. Energia elektryczna będzie w nich uzupełniana poprzez ładowarki zajezdniowe typu plug-in oraz za pomocą pantografów. Autobus będzie wyposażony w dwa gniazda ładowania: nad prawym przednim nadkolu oraz za ostatnimi drzwiami, pantograf zaś będzie zamontowany na dachu pojazdu. Stacje szybkiego ładowania – z mocą ponad 400 kW – rozlokowane będą w różnych punktach miasta. Budowa infrastruktury jest przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.

Jednostką napędową warszawskich elektrycznych przegubowców będzie oś z dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 110 kW każdy. Mimo tego, że autobusy elektryczne są znacznie tańsze w eksploatacji niż pojazdy spalinowe, dodatkowo w pojazdach dla MZA zastosowano przetwornicę napięcia silnika trakcyjnego, wykonaną w technologii SiC, co dodatkowo wpłynie na obniżenie zużycia energii.

Wnętrze i wyposażenie autobusu będzie doskonale znane pasażerom MZA i jest wykonane zgodnie z obowiązującym standardem ZTM. Kabina kierowcy będzie więc całkowicie zamknięta, autobus zaś będzie wyposażony w klimatyzację i rozbudowany system informacji pasażerskiej. Dodatkowo do dyspozycji pasażerów będą trzy podwójne gniazda USB, z których można doładować urządzenia mobilne.

Oprócz wszystkich nowinek technicznych, najważniejszą cechą autobusów elektrycznych jest to, że nie emitują one w miejscu użytkowania żadnych spalin i są niezwykle ciche, co znacząco wpływa na poprawę jakości życia w mieście.

Do tej pory Solaris do Warszawy dostarczył już ponad 1000 autobusów miejskich, w tym 20 elektrycznych. Elektrobusy można na co dzień spotkać na linii nr 222. Zaprojektowany i wyprodukowany przez Solarisa Urbino 12 electric w roku 2017 został wybrany najlepszym autobusem miejskim w Europie. Firma Solaris wraz z Grupą CAF, która od września 2018 jest jej właścicielem, jest europejskim liderem w zakresie elektromobilności i rozwiązań dla transportu publicznego.