Od 30 stycznia ruszają kontrole: To wielka akcja policji

Policja od 30 stycznia rusza z kontrolami kierowców, pasażerów oraz stanu technicznego samochodów. Akcja potrwa aż do 1 marca 2025 roku. Skąd tak poważna mobilizacja sił drogówki?

– Rozpoczyna się drugi turnus ferii zimowych, w związku z tym już od 30 stycznia na drogi w całej Polsce wyjedzie więcej policyjnych patroli – mówi dziennik.pl podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Funkcjonariusze, którzy w tym czasie będą pełnić służbę, mają zadbać o płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju i drogach dojazdowych do miejsc wypoczynku i do miejsc atrakcyjnych turystycznie. Będą reagować na wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu, w szczególności na nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości, niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa czy niewłaściwe przewożenie dzieci w pojazdach. Przy okazji kontroli nie omieszkają sprawdzić stanu technicznego pojazdów – zapowiedział. Co to oznacza w praktyce?

Sprawdzą wyposażenie auta: Dwie rzeczy obowiązkowe, trzecia wskazana

Policjanci z pewnością sprawdzą obowiązkowe wyposażenie samochodu. Co w myśl przepisów należy wozić ze sobą w aucie? Wystarczy zajrzeć do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, by znaleźć odpowiedź. Przepisy mówią wprost – obowiązkowe elementy wyposażenia samochodu są dwa:

trójkąt ostrzegawczy;

gaśnica.

Kara za ich brak? Mandat do 500 zł. Warto pamiętać, że brak tych elementów to także gwarantowany negatywny wynik badania technicznego na stacji kontroli pojazdów.

Wbrew obiegowej opinii, apteczka nie jest w Polsce obowiązkowym elementem wyposażenia samochodu. Jednak warto ją traktować jako wskazaną – dobrze skompletowana może przydać się w najmniej oczekiwanym momencie. Szczególnie, kiedy podróżujemy z dziećmi.

Masz to w aucie? Zabiorą dowód rejestracyjny

Policjanci wykażą się także skrupulatnością przy kontroli stanu technicznego auta. Dowód rejestracyjny najczęściej tracą kierowcy za te trzy rzeczy:

Problemy z oświetleniem: Nie chodzi tylko o przepaloną żarówkę, ale głównie o montaż zamienników LED w tradycyjnych reflektorach – retrofity LED w Polsce są jeszcze niezgodne z przepisami.

Nie chodzi tylko o przepaloną żarówkę, ale głównie o montaż zamienników LED w tradycyjnych reflektorach – w Polsce są jeszcze niezgodne z przepisami. Przyciemnione szyby: Czołowa i przednie boczne szyby powinny mieć współczynnik przepuszczalności światła nie mniejszy niż odpowiednio 75 i 70 proc. (choć sami policjanci gdzieniegdzie podają dla szyby czołowej 70 proc.). Jeśli okleiłeś je ciemną folią, policjant użyje miernika – przekroczenie normy oznacza zakaz dalszej jazdy lub zrywanie folii.

Czołowa i przednie boczne szyby powinny mieć współczynnik przepuszczalności światła nie mniejszy niż odpowiednio 75 i 70 proc. (choć sami policjanci gdzieniegdzie podają dla szyby czołowej 70 proc.). Jeśli okleiłeś je ciemną folią, policjant użyje miernika – przekroczenie normy oznacza zakaz dalszej jazdy lub zrywanie folii. Wycieki płynów i nadmierny hałas: Plamy pod autem lub zbyt głośny układ wydechowy to dla mundurowych jasny sygnał do wycofania auta z ruchu.

Czego nie wolno przewozić w samochodzie?

Kierowcy muszą też pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu przewożonych bagaży. Za zaniedbania policjant ma prawo nie tylko wystawić mandat, ale również zatrzymać dowód rejestracyjny samochodu. Chodzi o przedmioty ograniczające widoczność lub niebezpieczne rzeczy, które przy nagłym hamowaniu mogą wyrządzić krzywdę. W tym drugim przypadku spis obejmuje m.in. siekiery, maczety, kije bejsbolowe (szczególnie jeśli leżą luzem w kabinie).

Przy czym w polskim prawie nie istnieje sztywny katalog przedmiotów zabronionych. To policjant na miejscu kontroli ocenia stopień zagrożenia. Jeśli uzna, że np. siekiera pod fotelem zagraża pasażerom, wówczas może wypisać mandat i nawet zatrzymać dowód rejestracyjny auta. Podstawą jest art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa o ruchu drogowym. Czytamy w nim:

Pojazd musi być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu.

Antyradar w aucie? Tylko zapakowany

Osobny problem stanowią urządzenia "wykrywające" pomiar prędkości. Tutaj przepisy są bezlitosne: