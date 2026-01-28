Rekord na A2: 17 kilometrów pod nadzorem kamer OPP

Odcinkowy pomiar prędkości nie przewiduje litości. W 2025 roku żółte kamery zamontowane przy polskich drogach przyłapały na przekroczeniu limitów aż 407,5 tys. zmotoryzowanych. To właśnie urządzenia OPP odpowiadają za lwią część wykrytych wykroczeń, dlatego GITD nie zwalnia tempa rozbudowy sieci CANARD. Do 80 już działających lokalizacji właśnie dołączyły trzy nowe systemy.

Reklama

I jeśli ktoś myślał, że odcinkowe pomiary prędkości to tylko krótkie fragmenty dróg, nowy rekordzista na autostradzie A2 szybko wyprowadzi go z błędu. Właśnie uruchomiono tam system, który pod względem długości nie ma sobie równych w kraju. Mowa o odcinku między węzłami Mińsk Mazowiecki a Janów. To aż 17,4 km, na których trzeba mieć się na baczności. Co to oznacza w praktyce?

Limity : Dla samochodów osobowych to 140 km/h, dla ciężarówek – 80 km/h.

: Dla samochodów osobowych to 140 km/h, dla ciężarówek – 80 km/h. Zasada 7:27: Aby przejechać ten fragment zgodnie z przepisami, nie możesz pojawić się na bramce końcowej wcześniej niż po 7 minutach i 27 sekundach.

Reklama

Noga z gazu na S7 – łatwo o kosztowną pomyłkę

Niewiele krótszy OPP przełączono w tryb rejestracji wykroczeń na trasie S7, między węzłami Radom Północ a Wolanów. Tu także łatwo o błąd, bo odcinek pomiarowy liczy aż 15,9 km. Kierowców aut osobowych obowiązuje tam limit 120 km/h, natomiast prowadzący pojazdy ciężarowe nie mogą przekraczać 80 km/h.

Mandat co 1 minutę i 36 sekund. Nowy OPP już łowi na S8

Także kierowcy podróżujący trasą S8 w okolicach Warszawy muszą zdjąć nogę z gazu – właśnie ruszył nowy pomiar na wysokości obwodnicy Nadarzyna. Odcinek liczy "tylko" 3,2 km i każdy, kto pokona ten fragment szybciej niż w 1 minutę i 36 sekund, musi liczyć się z mandatem. Obowiązują tu limity 120 km/h (osobowe) oraz 80 km/h (ciężarowe).

Lokalizacja Długość odcinka Limit prędkości Min. czas przejazdu A2 (Mińsk - Janów) 17,4 km 140 km/h 07:27 S7 (Radom - Wolanów) 15,9 km 120 km/h 07:57 S8 (Nadarzyn) 3,2 km 120 km/h 01:36

Kiedy odcinkowy pomiar prędkości robi zdjęcie?

Wiele osób zastanawia się, czy istnieje margines błędu. W przypadku systemów OPP zasady są jasne:

Próg tolerancji wynosi 10 km/h . Jeśli pojedziesz 130 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h – mandatu nie będzie.

. Jeśli pojedziesz 130 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h – mandatu nie będzie. Przekroczenie o 11 km/h i więcej oznacza już gwarantowaną karę.

oznacza już gwarantowaną karę. Najwyższy mandat : 2500 zł (za przekroczenie o co najmniej 71 km/h). W warunkach recydywy kwota ta rośnie do 5000 zł.

: 2500 zł (za przekroczenie o co najmniej 71 km/h). W warunkach recydywy kwota ta rośnie do 5000 zł. Za zbyt szybką jazdę można dostać nawet 15 punktów karnych, co oznacza, że dwie wpadki mogą skutkować pożegnaniem się z prawem jazdy.

Jak uniknąć mandatu? To prosty manewr zgodny z prawem

Wielu kierowców kombinuje: Najpierw docisnę gazu, a potem postoję chwilę na poboczu albo drastycznie zwolnię przed samą bramką. Teoretycznie to zadziała, bo system liczy średnią, ale w praktyce to najkrótsza droga do kłopotów. Gwałtowne hamowanie przed końcem pomiaru czy bezpodstawne zatrzymywanie się na pasie awaryjnym to proszenie się o wypadek i mandat z zupełnie innego paragrafu. Jak więc przetrwać kilkanaście kilometrów pod okiem kamer bez stresu?

Tempomat to najlepszy przyjaciel: Choć wydaje się to banalne, to właśnie manewr z ustawieniem tempomatu jest masowo odkrywany przez kierowców jako najskuteczniejsza broń na rekordowo długie odcinki OPP. Ustawiasz dozwoloną prędkość i zdejmujesz nogę z gazu. Auto samo pilnuje limitu, a końcową bramkę mijasz z czystym sumieniem i pełnym portfelem.

Choć wydaje się to banalne, to właśnie manewr z ustawieniem tempomatu jest masowo odkrywany przez kierowców jako najskuteczniejsza broń na rekordowo długie odcinki OPP. Ustawiasz dozwoloną prędkość i zdejmujesz nogę z gazu. Auto samo pilnuje limitu, a końcową bramkę mijasz z czystym sumieniem i pełnym portfelem. Aplikacje jako wsparcie : Jeśli nie masz pewności, jaki limit obowiązuje na danym fragmencie, rzuć okiem na Mapy Google, Waze czy Yanosika. Nawigacje w czasie rzeczywistym pokazują Twoją średnią prędkość na mierzonym odcinku.

: Jeśli nie masz pewności, jaki limit obowiązuje na danym fragmencie, rzuć okiem na Mapy Google, Waze czy Yanosika. Nawigacje w czasie rzeczywistym pokazują Twoją średnią prędkość na mierzonym odcinku. Pamiętaj o progu tolerancji, ale nie ryzykuj: Systemy mają zazwyczaj 10 km/h marginesu, jednak jazda "na krawędzi" bywa zgubna – wskazania licznika w aucie nie zawsze pokrywają się idealnie z GPS-em.

Najprostsza rada? Przepisowa jazda na OPP to nie tylko brak mandatu, ale przede wszystkim święty spokój. Na 17-kilometrowym odcinku różnica między jazdą 140 km/h a 150 km/h to zaledwie kilkanaście sekund zysku – gra zupełnie niewarta ryzyka słonej kary.