Odcinkowy pomiar prędkości groźniejszy niż fotoradar. Dlaczego OPP wygrywa z kierowcami?

Systemy CANARD to już nie tylko fotoradary. Obecnie bezpieczeństwa na polskich drogach pilnują cztery typy urządzeń:

Odcinkowy pomiar prędkości (OPP) – najbardziej skuteczny,

– najbardziej skuteczny, Fotoradary stacjonarne,

Nieoznakowane radiowozy,

System RedLight (przejazd na czerwonym świetle).

To właśnie urządzenia OPP odpowiadają za lwią część wykrytych wykroczeń i nic dziwnego, że GITD nie zwalnia tempa rozbudowy sieci CANARD. Do 80 już działających instancji dołączyły trzy nowe systemy...

Uwaga na A2: Ruszył najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce

Jeśli ktoś myślał, że odcinkowe pomiary prędkości to tylko krótkie fragmenty dróg? Ten nowy rekordzista na autostradzie A2 szybko wyprowadza z błędu. Właśnie uruchomiono system, który pod względem długości nie ma sobie równych w kraju.

Mowa o odcinku między węzłami Mińsk Mazowiecki a Janów. To aż 17,4 kilometra, na których musisz mieć się na baczności przez cały czas. Co to oznacza w praktyce?

Limity : Dla osobówek to 140 km/h, dla ciężarówek 80 km/h.

: Dla osobówek to 140 km/h, dla ciężarówek 80 km/h. Zasada 7:27: Aby przejechać ten fragment zgodnie z przepisami, nie możesz pojawić się na bramce końcowej wcześniej niż po 7 minutach i 27 sekundach.

Przy tak gigantycznym dystansie wystarczy chwila zapomnienia, by system wyliczył średnią, która skończy się mandatem. Najlepsza rada? Ustaw tempomat i zdejmij nogę z gazu. To najskuteczniejszy sposób, by pokonać ten odcinek bez stresu i słonej kary.

Noga z gazu na S7, łatwo o kosztowną pomyłkę

Niewiele krótszy OPP właśnie przełączono w tryb rejestracji wykroczeń na trasie S7 między węzłami Radom Północ a Wolanów. Tu także łatwo o kosztowną pomyłkę, bo odcinek pomiarowy ma aż 15,9 km. Kierowców samochodów osobowych obowiązuje tam limit 120 km/h, natomiast kierowcy ciężarówek nie mogą przekraczać 80 km/h.

Nowy OPP już łowi na S8. Jakie ograniczenia?

Także kierowcy podróżujący trasą S8 w okolicach Warszawy muszą zdjąć nogę z gazu – właśnie ruszył nowy odcinkowy pomiar prędkości na wysokości obwodnicy Nadarzyna. Choć odcinek nie jest rekordowo długi – liczy dokładnie 3,2 kilometra – to system jest tu wyjątkowo czujny. Pamiętajcie o obowiązujących limitach: samochody osobowe mogą jechać maksymalnie 120 km/h, natomiast kierowcy ciężarówek muszą trzymać się 80 km/h.

O ile szybciej można jechać na OPP żeby nie dostać mandatu?

Wiele osób zastanawia się, czy istnieje margines błędu. W przypadku OPP:

Próg tolerancji wynosi 10 km/h . Jeśli kierowca pojedzie 130 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h – mandatu nie będzie.

. Jeśli kierowca pojedzie 130 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h – mandatu nie będzie. Przekroczenie o 11 km/h i więcej to już gwarantowana kara.

Najwyższy mandat : 2500 zł (za przekroczenie o 71 km/h i więcej). W recydywie kwota ta rośnie do 5000 zł .

: 2500 zł (za przekroczenie o 71 km/h i więcej). W recydywie kwota ta rośnie do . Za przekroczenie prędkości możesz dostać nawet 15 punktów karnych, co przy dwóch wpadkach oznacza pożegnanie z prawem jazdy.

Co czeka kierowców w 2026 roku?

Plany CANARD na najbliższe miesiące są ambitne. Do połowy 2026 roku liczba urządzeń kontrolujących kierowców wzrośnie o 128 przyrządów. Docelowo nad bezpieczeństwem będzie czuwać blisko 730 urządzeń, w tym 114 systemów OPP kontrolujących łącznie 650 km dróg w całej Polsce.

Odcinkowy pomiar prędkości w 43 nowych miejscach

Główny Inspektorat Transportu Drogowego na początku stycznia 2025 podpisał umowę na dostawę i montaż 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości. Całość będzie kosztować 85 mln zł. Nowe kamery obejmą nadzorem blisko 400 km dróg ekspresowych i autostrad. Po zakończeniu tego etapu rozbudowy CANARD będzie dysponował 114 OPP, które będą kontrolować kierowców na ponad 650 km dróg. Łącznie to niemal cztery razy więcej kilometrów niż obecnie i niemal tyle, ile liczy, np. trasa z Gdańska do Zakopanego. Szansa na spotkanie OPP w trasie staje się coraz większa. Gdzie pojawią się te przyrządy?

400 km autostrad i dróg ekspresowych pod nadzorem kamer

Nowy odcinkowy pomiar prędkości zostanie ustawiony w każdym województwie. Miejsca montażu wytypowano przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza ruchem na drogach krajowych oraz policją (lokalizacje zebrano w poniższej tabeli). Z 43 lokalizacji 26 ustawią na dziewięciu drogach ekspresowych, a 17 przy pięciu autostradach.

Najwięcej OPP przewidziano w woj. mazowieckim. Spis obejmuje aż 8 odcinkowych pomiarów prędkości:

autostrada A2 (węzeł Mińsk Mazowiecki – węzeł Janów)

droga ekspresowa S2 (węzeł Konotopa – węzeł Opacz)

droga ekspresowa S7 to odcinkowy pomiar prędkości w dwóch nowych lokalizacjach (węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów);

droga ekspresowa S8 to odcinkowy pomiar prędkości w trzech nowych miejscach (węzeł Zielonka – węzeł Wołomin/Nowy Janków, Nadarzyn, węzeł Opacz – węzeł Puchały);

droga ekspresowa S17 (Garwolin Zachód – Garwolin Południe).

Cztery nowe OPP pojawią się w woj. pomorskim. Odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S7 dopilnuje kierowców w dwóch lokalizacjach: węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek – węzeł Nowy Dwór Gdański. Dwa kolejne to droga ekspresowa S6 (węzeł Gdańsk Owczarnia – węzeł Gdańsk Lotnisko oraz w. Karczemki – Gdańsk ul. Jabłoniowa).

Warmińsko-mazurskie to również aż cztery nowe lokalizacje OPP. Droga ekspresowa S7 w tym województwie będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w trzech miejscach: Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ – węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki – węzeł Nidzica Południe. Ekspresówka S51 to OPP między węzeł Olsztyn Południe a Stawigudą.

Zachodniopomorskie także przywita kierowców czterema nowymi zestawami żółtych kamer. Odcinkowy pomiar prędkości "dostanie": autostrada A6 (węzeł Dąbie - węzeł Rzęśnica), droga ekspresowa S3 w dwóch lokalizacjach (Goleniów Północ – Pucie oraz Parłówko – Brzozowo), droga ekspresowa S6 to OPP w Kołobrzegu.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości w woj. śląskim będzie kontrolować kierowców na autostradach. Autostrada A1 to aż trzy nowe lokalizacje (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód). Z kolei autostrada A4 to nowy OPP od węzeł Mikołowska do węzeł Murckowska.

Nowy OPP na 9 drogach ekspresowych i 5 autostradach

Odcinkowy pomiar prędkości w pozostałych województwach opisuje tabela (niżej). Jeśli chodzi o zagęszczenie na poszczególnych trasach, to najwięcej nowych lokalizacji przewidziano na autostradzie A4 (8 OPP), autostradzie A1 (5 OPP) i drodze ekspresowej S7 (8 OPP).

Autostrada A4 będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w pięciu województwach. Odpowiednio są to:

Dolnośląskie (węzeł Kąty Wrocławskie - węzeł Wrocław Południe oraz węzeł Krzyżowa - węzeł Krzywa),

Małopolskim (węzeł Kurdwanów - węzeł Wielicka, węzeł Tarnów Centrum - MOP Jawornik i węzeł Brzesko - węzeł Tarnów Mościce),

Opolskie (węzeł Opole Zachód - MOP Prószków),

Podkarpackie (węzeł Rzeszów Wschód - węzeł Rzeszów Zachód

Śląskie (węzeł Mikołowska - węzeł Murckowska).

Będzie 8 odcinkowych pomiarów prędkości na autostradzie A4 i 5 OPP na A1

Autostrada A1 trafi pod nadzór pięciu systemów OPP w dwóch województwach. Spis obejmuje odpowiednio:

Łódzkie (węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk oraz węzeł Kutno – węzeł Piątek),

Śląskie (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód).

Droga ekspresowa S7. Gdzie uważać na odcinkowy pomiar prędkości?

Droga ekspresowa S7 będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w czterech województwach. Odpowiednio są to:

Pomorskie (węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek - węzeł Nowy Dwór Gdański),

Warmińsko-mazurskie (Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ - węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki - węzeł Nidzica Południe),

Mazowieckie (węzeł Tarczyn Południe – węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów),

Świętokrzyskie (S7 Kajetanów - węzeł Kielce Północ).

