Koniec taryfy ulgowej. Od 2 marca jeden błąd i tracisz prawo jazdy

Kierowca obecnie straci prawo jazdy "na miejscu", jeśli np. kieruje po pijaku – taki wyczyn jest traktowany jako przestępstwo i nie ma dyskusji. Kodeks drogowy z kolei uwzględnia dwa wykroczenia skutkujące natychmiastowym zatrzymaniem prawa jazdy. Art. 135 przewiduje utratę prawka za:

kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, czyli tzw. +50 km/h

przewożeniu osób w liczbie przekraczającej o ponad 2 osoby liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji.

Od 2 marca 2026 roku wejdzie w życie nowelizacja, która zaostrza przepisy dotyczące zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące i dodaje kolejny powód karania zmotoryzowanych. Kierowca, który przekroczy prędkość o więcej niż 50 km/h poza obszarem zabudowanym – na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – straci prawo jazdy.

Znak D-43 przestaje chronić kierowców: Koniec obszaru zabudowanego to lawa

Krótko mówiąc, od 2 marca znika "wentyl bezpieczeństwa". Minięcie znaku D-43 (koniec obszaru zabudowanego) dla kierowców ze zbyt ciężką nogą stanie się tak samo ryzykowne, jak złamanie przepisów za znakiem D-42 (obszar zabudowany). I tu, i tu za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h będzie można stracić prawo jazdy.

Nowa sankcja nie obejmie wszystkich dróg w Polsce. Nie będzie obowiązywać na autostradach i drogach ekspresowych dwujezdniowych.

Gdzie stracisz prawo jazdy? Każda droga jednojezdniowa, czyli drogi krajowe i wojewódzkie,

Za co dokładnie? Przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h,

Co ze znakiem D-43? Już nie będzie "immunitetem".

Ministerstwo Infrastruktury wprowadzenie nowej przesłanki do karania kierowców uzasadnia statystykami. Wynika z nich, że do 80 proc. wszystkich wypadków dochodzi na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych i to właśnie tam policja odnotowała 87 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych.

72 000 kierowców traci prawo jazdy, najczęściej za prędkość

Nowe przepisy z pewnością sprawią, że dziesiątki tysięcy kierowców straci prawo jazdy. Zwłaszcza, że w 2025 roku policja zatrzymała ponad 72 tys. praw jazdy. Lwią cześć tej liczby – 26 507 przypadków – stanowiły sytuacje, w których kierowca przekroczył prędkość powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym. Nadmierna prędkość nadal pozostaje jedną z głównych przyczyn powstawania wypadków drogowych. W zeszłym roku policjanci ujawnili 2 514 224 przypadki przekroczenia dopuszczalnej prędkości (wzrost o prawie 4 proc.).

Jedna kontrola i 5 lat czekania. Surowa kara za lekceważenie przepisów

Zaostrzone przepisy przewidują również, że od 2 marca osoba, która wsiądzie za kierownicę mimo czasowego zatrzymania prawa jazdy i złapie ją policja, będzie miała odebrane uprawnienia na stałe. O nowe prawo jazdy będzie można starać się dopiero po 5 latach. Ta sankcja ma wyeliminować z ruchu recydywistów drogowych. A tych jest na pęczki. Z danych drogówki wynika, że wobec ponad 40 000 kierowców sądy orzekły więcej niż jeden zakaz prowadzenia. Ponad 50 osób ma więcej niż 10 zakazów. Rekordzista miał ich 23, z czego 6 dożywotnich. W 2025 roku policja zatrzymała za kółkiem ponad 16,7 tys. osób, wobec których orzeczony był zakaz prowadzenia pojazdów (art. 244 kk) i 10,2 tys. kierujących pojazdami pomimo cofnięcia uprawnienia (art. 180a kk).

Ile masz punktów karnych? To masz problem, koniec kasowania

Zaostrzone prawo zablokuje kierowcom możliwości redukowania punktówkarnych za poważne wykroczenia. Z nowelizacją powiązany jest projekt rozporządzenia MSWiA uwzględniający listę 66 wybryków drogowych (ze 130 pozycji w taryfikatorze), za które nie będzie można kasować punktów (znikną dopiero po upływie roku). Dlatego wzrośnie ryzyko utraty prawa jazdy ze względu na liczbę zebranych oczek. Te zmiany powinny wejść w życie w połowie 2026 roku. Do tego czasu wielu kierowców z pewnością postara się zmniejszyć saldo punktowe na kursach WORD. Do udziału w szkoleniu mogą przystąpić osoby posiadające prawo jazdy od co najmniej roku, które nie przekroczyły limitu 24 punktów.

Prawo jazdy od 17 lat wraca do łask. Ale pod jednym, surowym warunkiem

Podpisana przez prezydenta ustawa od 3 marca 2026 roku przywraca wydawanie prawa jazdy kategorii B osobom, które ukończyły 17 lat (obecnie 18 lat). Przy czym młody kandydat na kierowcę będzie musiał uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Po zdobyciu prawa jazdy nieletni poprowadzi samochód wyłącznie na terytorium Polski (do ukończenia 18 lat). Na tym jednak nie koniec ograniczeń.

Przez 6 miesięcy świeżo upieczony 17-letni kierowca będzie mógł prowadzić auto wyłącznie pod nadzorem dorosłego, doświadczonego kierowcy w wieku 25 l. Osoba towarzysząca na prawym fotelu musi mieć najmniej 5-letni staż posiadania prawa jazdy kat. B, w przeszłości nie podlegać zakazowi prowadzenia i za każdym razem musi być w całkowicie trzeźwa. W razie kontroli policjant będzie mógł także zbadać trzeźwość opiekuna.

3 lata okresu próbnego dla kierowców. Kogo dotyczy?

Po wydaniu prawa jazdy kategorii B ruszy okres próbny dla kierowców młodych wiekiem i stażem. W przypadku osoby, która pierwszy raz uzyskała uprawnienia mając ukończone 18 lat potrwa on 2 lata. 17-letni "świeżak" z uprawnianiami to 3-letni okres próbny, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 lat.

Starosta będzie mógł jednak przedłużyć okres próbny na kolejne 2 lata, jeżeli w tym czasie kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone prawomocnym rozstrzygnięciem. Przy trzecim podejściu o przedłużenie okresu próbnego uprawnienia do kierowania zostaną cofnięte.

Nowy kod prawa jazdy. Policja łatwiej namierzy kierowcę

Prawo jazdy 17-latka zostanie opisane specjalnym kodem. Dzięki oznakowaniu dokumentów spotkanie z policją podczas jazdy bez opiekuna będzie traktowane jako jazda bez uprawnień. Za takie wykroczenie grozi utrata prawa jazdy, kara od 1500 zł w górę lub nawet areszt. "Młodych" kierowców w okresie próbnym będzie obowiązywał zerowy limit alkoholu (0,0 prom. w organizmie i 0,0 ng/ml środka działającego podobnie do alkoholu).

Nowy limit 12 punktów karnych: Przekroczysz i idziesz na płatne szkolenie

Przepisy wprowadzają także limit 12 punktów karnych podczas okresu próbnego. Kierowca, który przekroczy granicę będzie miał obowiązek ukończyć praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (przed upływem 12 miesięcy od dnia popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie 12 punktów). W przypadku gdy prawomocne rozstrzygnięcie zapadło po upływie 9 miesięcy od dnia popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie 12 punktów, kurs trzeba ukończyć przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się tego rozstrzygnięcia.

Z nowych przepisów wynika, że taki kurs ma trwać 1 godzinę. Cenę ustalono na sztywno i kierowca będzie musiał zapłacić 300 zł. Program szkolenia prowadzonego m.in. na płycie poślizgowej obejmuje następujące zadania:

1. Jazdę w zakręcie z różnymi prędkościami z:

Włączonym systemem stabilizacji toru jazdy czyli ESP. Kilka przejazdów zaczynając od prędkości 20 km/h z jednoczesnym zwiększaniem prędkości do takiego poziomu, w którym panowanie nad pojazdem jest utrudnione,

Wyłączonym (nieaktywnym) ESP. Kilka przejazdów zaczynając od prędkości 20 km/h z jednoczesnym zwiększaniem prędkości do takiego poziomu, w którym panowanie nad pojazdem jest utrudnione.

W tych ćwiczeniach kierowca ma sobie uświadomić jak trudne może być utrzymanie toru jazdy w zakręcie. Instruktor ma wskazać na niebezpieczeństwo wynikające z nadmiernej prędkości na łuku, przecenienia umiejętności osoby za kierownicą oraz możliwości pojazdu. Zwraca się również uwagę na istnienie granicy efektywnego działania ESP oraz skutki, jakie powstają przy jej przekroczeniu.

2. Hamowanie awaryjne na wprost pojazdem z włączonym układem ABS. Próby podczas jazdy z prędkością: 30 km/h, 40 km/h i 50 km/h;

3. Hamowanie awaryjne w zakręcie podczas jazdy pojazdem z włączonym ABS z prędkością: 30 km/h, 40 km/h i 50 km/h.