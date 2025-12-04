Łącznie materiały motoryzacyjne Grupy Dziennik.pl zgromadziły ponad 4 mln realnych użytkowników oraz blisko 15 mln odsłon, co umacnia pozycję serwisów motoryzacyjnych wydawcy jako niekwestionowanego lidera rynku.Auto.dziennik.pl wyprzedził takie serwisy jak: Interia Motoryzacja (3,51 mln RU), Auto-Świat (3,38 mln RU), Moto.pl (2,27 mln RU) oraz Autokult (1,15 mln RU).

Auto.dziennik.pl numerem 1 w Polsce. Absolutny lider motoryzacji w listopadzie 2025

To dla nas ogromny powód do satysfakcji i potwierdzenie, że konsekwentnie obrana strategia rozwoju treści motoryzacyjnych działa – komentuje wyniki Tomasz Sewastianowicz, kierownik działu auto.dziennik.pl. Uważnie słuchamy naszych czytelników, stawiamy na aktualność, rzetelność i praktyczną wartość publikowanych materiałów. Pozycja lidera w kategorii „Motoryzacja” i ponad 4 mln realnych użytkowników w listopadzie to dla całego zespołu ogromna nagroda, ale też motywacja, by w kolejnych miesiącach dalej podnosić poprzeczkę. Dziękujemy użytkownikom za zaufanie i lojalność - dodaje.

Świetny wynik sekcji poświęconej motoryzacji istotnie przełożył się również na rezultat całego portalu Dziennik.pl, który zakończył listopad z wynikiem 58,3 mln odsłon, wyraźnie przekraczając prognozy Grupy DGP Infor.