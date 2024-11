Nowa marka już w Polsce. Leapmotor debiutuje

Historia marki zaczęła się niemal dekadę temu, ale dopiero teraz chiński Leapmotor wypływa na szerokie wody. Wszystko dzięki inwestycji europejsko-amerykańskiego giganta o ugruntowanej pozycji. Jesienią 2023 roku, Stellantis kupił za około 1,5 mld euro ponad 20 proc. udziałów w firmie Leapmotor. W wyniku tej transakcji powstała spółka joint venture Leapmotor International, a amerykańsko-włosko-francuski gigant zyskał wyłączne prawa do eksportu oraz produkcji samochodów nowej marki.

Stellantis chce kuć żelazo póki gorące, a na start sprzedaży zaoferuje dwa modele. T03 i C10. Ten drugi to sporych rozmiarów SUV. Większą sprzedażą (głównie z racji ceny) może jednak cieszyć się mały T03. Pięciodrzwiowy hatchback dla ludu ma akumulator o pojemności 36,5 kWh, na pokładzie skrywa najnowsze technologie, a na dodatek powstaje w Polsce. Produkcja odbywa się bowiem w Tyskim zakładzie, do którego prosto z Chin trafiają gotowe do montażu podzespoły. Dacia powinna mieć się na baczności - Leapmotor T03 ma kilka asów w rękawie.

Leapmotor T03 - wyposażenie

Najtańszy model marki Leapmotor ma ambicje, by stać się prawdziwym elektrykiem dla ludu. Mały T03 powalczy z Dacią, a w zbliżonej cenie oferuje bogatsze wyposażenie, nieco większy zasięg i lepsze osiągi. Samochód o długości 3,62 m jest odrobinę ciaśniejszy od Dacii Spring i ma mniejszy bagażnik, ale w jedynej wersji wyposażenia proponuje znacznie większy zestaw udogodnień i nowych technologii.

Klienci mogą liczyć m.in. na elektryczne szyby z przodu i z tyłu, kamerę cofania, system bezkluczykowy, szklany dach z elektryczną roletą, 10-calowy ekran systemu multimedialnego i 8-calowy wyświetlacz cyfrowych zegarów, 15-calowe felgi aluminiowe, a także automatyczną klimatyzację sterowaną z ekranu. Dopłaty nie wymaga nawet adaptacyjny tempomat czy elektryczny hamulec ręczny.

Leapmotor T03 - osiągi, silnik, cena

Na przedniej osi Leapmotor T03 pracuje 95-konny silnik elektryczny. Pod podłogą znalazła się z kolei bateria, dzięki której miejski zasięg wynosi do 395 km, a ten w cyklu mieszanym przekracza 250 km. W standardzie znalazło się też gniazdo CCS, które umożliwia szybkie ładowanie. Moc uzupełniania energii na poziomie 45 kW nie jest zbyt wysoka, ale biorąc pod uwagę niewielką pojemność akumulatora, wystarczająca, by zatrzymać się na ładowarce DC w trasie i nie spędzić przesadnie dużo czasu "na kawie".

Jak jeździ Leapmotor T03? Elektryczny samochód jest zaskakująco dobrze wyciszony, a satysfakcjonująca dynamika wystarcza do miejskiej jazdy. Ciszę panującą na pokładzie zaburza tylko bardzo natarczywe "buczenie" układu, który ostrzega pieszych. Dźwięk, który towarzyszy jeździe z prędkościami do około 30 km/h jest irytujący.

Stosunkowo wysokie nadwozie mocno przechyla się w zakrętach, a auto prowadzi się podobnie, jak konkurencyjna Dacia Spring. Regulacja kierownicy tylko w jednej płaszczyźnie sprawia, że pozycja za kółkiem jest trochę niezręczna, szczególnie dla wysokich kierowców. Biorąc pod uwagę wymiary auta, pasażerowie mają tu wystarczającą ilość miejsca. W niewielkim bagażniku zmieszczą się spore zakupy lub kabinówka i druga, mniejsza torba.

Nowa marka już w Polsce. Oto Leapmotor T03

Wnętrze auta zdradza budżetowy charakter. Choć dobór tworzyw był podyktowany jak najniższą ceną, montaż nie sprawia złego wrażenia. Przed kierowcą umieszczono ekran, na którym wyświetlana jest prędkość, kontrolki i dane dotyczące zasięgu. W centralnym punkcie kokpitu znalazł się z kolei większy wyświetlacz z systemem multimedialnym. Działa on szybko i nie zawieszał się w trakcie testu. Jego największym minusem jest jednak brak obsługi Apple CarPlay i Android Auto. Przedstawiciele marki zapewniają jednak, że pracują nad rozwiązaniem, które umożliwi dostęp do popularnych funkcji.

Kierowca i pasażer do dyspozycji mają uchwyt na kubek i dwa gniazda USB-A. Zakres regulacji fotela sprawia, że wysocy kierowcy będą jechali z fotelem przesuniętym w tył, niemal do samego końca. W takim scenariuszu, w drugim rzędzie siedzeń nie pozostaje zbyt wiele miejsca. Cieszy natomiast fakt, że pod fotelami przednimi bez trudu mieszczą się stopy pasażerów podróżujących z tyłu. Dzięki temu łatwiej usadowić się tu choć trochę wygodniej.

Leapmotor T03 - cena

Czas odpowiedzieć na najważniejsze pytanie - ile kosztuje Leapmotor T03? Na oficjalny cennik musimy jeszcze poczekać. Są jednak i nieoficjalne ustalenia, które wskazują na to, że cena małego modelu będzie zbliżona do tej, za którą Dacia sprzedaje model Spring.

Leapmotor T03 będzie dostępny tylko w jednej wersji wyposażenia, a nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że bazowa cena ustalona zostanie w przedziale 80-90 tys. złotych. Taka kwota odpowiada cenie z zagranicy przeliczonej na złotówki. Leapmotor T03 kosztuje bowiem 18 900 euro. Klienci, którzy zamówią małego elektryka mogą liczyć na 3-letnią gwarancję w cenie samochodu. Jest ona realizowana na terenie całej Europy. Akumulator został z kolei objęty 8-letnią ochroną z limitem przebiegu do 160 000 km.

Otwierający gamę model trafi do salonów na początku 2025 roku. Po T03 i C10, gama ma rozszerzyć się o kolejne auta. – Wejście Leapmotor na polski rynek daje kupującym dostęp do unikalnej oferty oraz zaawansowanej, wysokowartościowej technologii BEV. Dzięki organizacyjnemu i handlowemu wsparciu Stellantis klienci będą mogli cieszyć się wysokiej jakości, zorientowanym na klienta doświadczeniem, które wyróżnia Leapmotor International na tle innych chińskich konkurentów na rynku – powiedział Grzegorz Zalewski, dyrektor generalny Stellantis 1. – Potężny system dystrybucji części Stellantis, zapewni klientom Leapmotor dostęp do bezkonkurencyjnego poziomu usług, co jest istotnym wyróżnikiem na tle innych ofert – wskazał.