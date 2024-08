Peugeot E-5008 już w Polsce. Tyle kosztuje nowy SUV

Zamówienia na Peugeota E-5008 zostały otwarte. Elektryczny, 7-osobowy SUV wjeżdża na rynek jako nowa odsłona modelu 5008. Warianty spalinowe nadal pozostają w grze - to m.in. Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 i Hybrid 136 e-DCS6. Gama wersji wyposażenia obejmuje tylko dwa poziomy: Allure i GT.

Peugeot chwali się, że nowy model, niezależnie od wersji napędowej, będzie jednym z najbardziej praktycznych rodzinnych samochodów na rynku. Pojemność bagażnika 748 l, 7 miejsc i spory zasięg mają ułatwiać podróżowanie, nie tylko w mieście. Jakimi danymi technicznymi może pochwalić E-5008?

Peugeot E-5008 - dane techniczne

Elektryczny wariant SUV-a jest napędzany 210-konnym silnikiem o momencie obrotowym 345 Nm. Energia magazynowana jest w akumulatorze litowo-jonowym wysokiego napięcia o pojemności 73 kWh. Choć bateria nie jest największa w klasie, E-5008 ma gwarantować zasięg 502 km w cyklu mieszanym WLTP. Maksymalna moc ładowania to 160 kW, co zdaniem producenta pozwala na odzyskanie 100 km zasięgu w 10 minut i naładowanie akumulatora od 20% do 80% w około 30 minut.

Peugeot 5008 Plug-in Hybrid 195 e-DCS7

Oprócz czysto elektrycznego modelu, Peugeot oferuje również m.in. hybrydę plug-in. Taki wariant 5008 łączy silnik elektryczny o mocy 92 kW (125 KM) z silnikiem spalinowym o mocy 150 KM, co daje systemową moc 195 KM. Akumulator o pojemności użytkowej 17,8 kWh pozwala na jazdę w trybie elektrycznym na dystansie do 82 km w cyklu mieszanym WLTP. Francuzi z dumą podkreślają, że hybryda plug-in ma też 60-litrowy zbiornik paliwa, dzięki czemu zasięg będzie rozsądny również w trasie.

Peugeot 5008 w bazowej wersji

Gamę otwiera 5008 Hybrid 136 e-DCS6, czyli podstawowa, hybrydowa wersja nowego Peugeota. Auto jest wyposażone w system Peugeot HYBRID 48V składający się z 3-cylindrowego silnika benzynowego nowej generacji o mocy 136 KM, współpracującego z 6-stopniową, dwusprzęgłową skrzynią biegów z wbudowanym silnikiem elektrycznym. W połączeniu z akumulatorem trakcyjnym, doładowywanym podczas jazdy, system ten zapewnia dodatkowy moment obrotowy przy niskich obrotach i o około 15% niższe zużycie paliwa (5,8 l/100 km w cyklu mieszanym według WLTP) w porównaniu z wersją benzynową. Podczas jazdy po mieście, nowy 5008 Hybrid 136 e-DCS6 może przez ponad 50% czasu poruszać się wyłącznie w trybie w 100% elektrycznym.

Nowy Peugeot E-5008 - wyposażenie

Jakie udogodnienia znalazły się na pokładzie podstawowej wersji wyposażenia Allure? Do głównych elementów należą m.in. bezkluczykowy system otwierania i uruchamiania samochodu, kamera cofania HD, tylne czujniki parkowania, reflektory i światła tylne LED, 19-calowe aluminiowe obręcze kół, podgrzewane przednie fotele, Peugeot i-Cockpit z dwoma 10-calowymi ekranami cyfrowymi oraz system multimedialny Peugeot i-Connect z dostępem do Internetu.

W wersji GT możemy liczyć dodatkowo na dach w kolorze czarnym, reflektory Pixel LED, przednie czujniki parkowania, elektrycznie otwierane drzwi bagażnika, podgrzewana kierownica, personalizowane oświetlenie ambientowe, Peugeot Panoramic i-Cockpit z zakrzywionym 21-calowym ekranem, konfigurowalne przełączniki i-Toggles, a także system informacyjny PEUGEOT i-Connect® Advanced z dostępem do Internetu.

Peugeot 5008 i E-5008 - cena

Ile kosztuje nowa propozycja francuskiej marki? Peugeot 5008 Hybrid 136 e-DCS6 jest dostępny w cenie 184 150 zł w wersji wyposażenia Allure i w cenie 198 850 zł w wersji wyposażenia GT. Odmiana plug-in to wydatek minimum 226 150 zł, a elektryczny Peugeot E-5008 210 wyceniony został na minimum 247 850 zł. Tak prezentuje się pełny cennik modelu: