Nowa Toyota Urban SUV ujawniona, będzie sześć nowych modeli samochodów elektrycznych

Nowa Toyota Urban SUV wyskoczyła z pudełka w Brukseli podczas Kenshiki Forum, czyli spotkania z szefami japońskiego koncernu na Starym Kontynencie. To jedna z większych niespodzianek tego wydarzenia. Embargo przestało obowiązywać i oto pierwsze wrażenia...

Obecnie udział samochodów zelektryfikowanych w europejskiej sprzedaży Toyoty wynosi 71 proc. – w tym większość stanowią hybrydy. W 2024 roku wskaźnik osiągnie 75 proc. – Już teraz oferujemy szereg rozwiązań redukujących emisje CO 2 , ale będziemy też cały czas zwiększać liczbę bezemisyjnych aut w naszej gamie – powiedział Yoshiro Nakata, prezes i CEO Toyota Motor Europe.

Toyota dostała przyspieszenia, będzie z czego wybierać

Ogromną rolę w zdobywaniu rynku odegrają nowe modele aut elektrycznych (na baterie). Przy czym do 2026 roku japoński koncern zaoferuje aż 15 różnych bezemisyjnych pojazdów pod marką Toyota, od aut osobowych po samochody użytkowe. Szacuje się, że wówczas udział pojazdów BEV osiągnie 20 proc. sprzedaży marki, a Europejczycy będą kupować ponad 250 tys. takich aut rocznie. A będzie z czego wybierać…

Toyota w Brukseli ogłosiła, że do 2026 roku wprowadzi aż sześć modeli samochodów elektrycznych nowej generacji. Bogata lista premier w różnych segmentach rozłożona na zaledwie dwa lata ma zamknąć usta niedowiarkom narzekającym na opieszałość japońskiej marki w elektrycznym wyścigu. Teraz czeka nas rewolucja.

Nowa Toyota Urban SUV większa niż Yaris Cross, mniejsza od C-HR. Jakie wymiary?

Nowa Toyota Urban SUV przeprowadzi pierwszy atak – samochód zadebiutuje w segmencie B-SUV, w którym dziś króluje hybrydowa Toyota Yaris Cross. Producent spodziewa się, że jego nowy i najtańszy elektryk również zostanie przebojem w swojej klasie. Czego powinni spodziewać się kierowcy?

Toyota Urban SUV ma 4,3 m długości, 1,82 m szerokości i 1,62 m wysokości. Z takimi wymiarami wjeżdża między krótszego o 12 cm Yarisa Cross i dłuższego o 6 cm C-HR. Pod względem stylistycznym nowość jest bliska auta produkcyjnego i serwuje nam proporcje niespotykane dotąd w autach japońskiej marki. Pełno w nim smaczków – na świat patrzy przez wąskie reflektory LED, a połączone listwą świetlną tylne lampy ukształtowano w skrót bZ (Beyond Zero), czyli symbol zarezerwowany dla elektrycznej linii aut japońskiej marki. Czy w wersji rynkowej nowy model dostanie nazwę Toyota bZ3X?

Tak wygląda elektryczna Toyota Urban SUV, czyli Toyota bZ3X?

W każdym razie 20-calowe koła rozstawione niemal na rogach nadwozia podpowiadają większy rozstaw osi niż we współczesnych modelach. Stąd można spodziewać się, że pierwsza z sześciu elektrycznych nowości Toyoty zaoferuje we wnętrzu poziom przestronności spotykany zwykle w autach klasy średniej. Kolejnymi korzyściami z zamknięcia akumulatorów pod nogami są obniżony środek ciężkości oraz lepsze rozłożenie masy. Oba te czynniki mają kapitalne znaczenie dla właściwości jezdnych. A te mają sprawiać frajdę…

Toyota Urban SUV na runku już w 2024 roku. Cena zaskoczy?

Toyota Urban SUV w wersji produkcyjnej zadebiutuje już w pierwszej połowie 2024 roku. Samochód będzie dostępny zarówno z napędem na przednie koła (FWD) jak i na obie osie (AWD – układ 4x4 realizowany przez dwa silniki elektryczne). Gama obejmie dwie opcje pojemności baterii – standardową i długodystansową z większym zasięgiem.

Cena? Dziś większa Toyota bZ4X kosztuje w promocji od 204 900 zł. Nowy model, który zapowiada krótsza o 39 cm biała Toyota Urban SUV stanie do gry o klasę niżej w segmencie B-SUV. Tam czeka na nią np. Volvo EX30, do debiutu w 2024 roku szykuje się też Kia EV3. Jeśli japońska nowość ma być hitem, to musi kosztować od ok. 150 tys. zł.

Nowa elektryczna Toyota to najtańszy SUV. Jakie akumulatory?

Jeśli chodzi o akumulatory, to Japończycy w swoim najtańszym modelu SUV zastosują rozwinięcie obecnej technologii litowo-jonowej, jednak tylko na chwilę. Obraz technologicznego skoku daje mapa, którą narysował Andrea Carlucci, wiceprezydent Toyota Motor Europe.

W przygotowaniu do wprowadzenia na rynek jest kilka różnych technologii baterii następnej generacji. Pierwszą nowością będzie bardziej wydajna wersja baterii o konwencjonalnej konstrukcji, która zapewni dwukrotnie większy zasięg i o 20 proc. niższe koszty w porównaniu z dostępną obecnie w modelu bZ4X (akumulator 71,4 kWh, zasięg na poziomie 415-512 km).

Toyota wprowadzi cztery typy baterii. Zasięg przekroczy 1000 km

Kolejną propozycją będzie bateria wyróżniająca się wysoką jakością i niskimi kosztami produkcji, która przyspieszy popularyzację aut elektrycznych. Bateria opracowana w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (LFP), tańszej w produkcji od klasycznej litowo-jonowej, otrzyma nowy kształt oraz innowacyjną strukturę bipolarną. Ten wariant ma zapewnić zwiększenie zasięgu o 20 proc. przy redukcji kosztów o 40 proc. w porównaniu z baterią z modelu bZ4X.

Wyróżnikiem trzeciego rodzaju baterii, która wejdzie na rynek w latach 2027-2028, będzie wysoka moc i osiągi. Będzie to akumulator o bipolarnej konstrukcji z katodą niklową, który jeszcze bardziej obniży koszty i zwiększy zasięg napędów elektrycznych. Taka Toyota zapewni ponad 1000 km zasięgu na jednym ładowaniu.

Toyota i stały elektrolit do produkcji – Japończycy dokonali przełomu

Wreszcie najważniejszą innowacją Toyoty w dziedzinie akumulatorów będzie bateria ze stałym elektrolitem. Celem producenta jest uzyskanie czasu ładowania od 10 do 80 proc. w 10 minut. Zasięg na poziomie 1000 km lub większy.

– Dokonaliśmy technologicznego przełomu, przezwyciężając największe wyzwanie, jakie stawiała przed naukowcami technologia baterii ze stałym elektrolitem – kwestię trwałości. Obecnie przygotowujemy tę technologię do masowej produkcji. Przewidujemy, że będzie ona gotowa do komercjalizacji w latach 2027-2028, a możliwości produkcyjne pozwolą na wyposażenie w nią dziesiątek tysięcy samochodów rocznie – zapowiedział Andrea Carlucci.