Ford Tourneo Connect to pierwszy owoc porozumienia, które Volkswagen i Ford zawarły w połowie 2020 roku. Firmy podpisały wówczas umowy dotyczące wspólnych projektów w segmentach samochodów użytkowych, elektrycznych i autonomicznych. Stąd Tourneo Connect będzie produkowany wyłącznie w fabryce Volkswagena w Poznaniu na jednej linii z VW Caddy i eksportowany na cały świat.

W przypadku amerykańskiego koncernu to pierwszy w historii samochód użytkowy stworzony w kooperacji z niemiecką marką. Jednocześnie Ford kolejny raz decyduje się na produkcję w Polsce – była już montownia Escorta w Płońsku, Ka jako bliźniak Pandy powstawał w zakładzie Fiata w Tychach.

Ford Tourneo Connect tylko z Polski

Tourneo Connect pod względem stylistycznym zyskał elementy charakterystyczne dla współczesnego designu Forda. Z przodu dominuje atrapa chłodnicy tak wielka, że nie powstydziłby się jej nawet Explorer. Do tego w wersji Sport są jeszcze dwa pasy przez środek karoserii, a w nawiązującej do SUV-ów odmianie Active nawet 17-calowe dwukolorowe alufelgi. Na pokładzie samochód oferuje miejsce dla siedmiu osób, zarówno w modelach z krótkim rozstawem osi L1, jak i długim rozstawem osi L2. Gdy drugi i trzeci rząd siedzeń nie są używane, można je złożyć, pochylić lub wymontować, aby uzyskać ładownię na sprzęt roboczy lub sportowy. Przedni fotel pasażera składa się na płasko, dlatego nowy Ford potrafi przewieźć rzeczy o długości do 3 m ( kajaki, meble do samodzielnego montażu czy deski).

Ford Tourneo Connect - pojemność bagażnika

Po wyjęciu drugiego i trzeciego rzędu Tourneo Connect oferuje przestrzeń ładunkową o pojemności 3,1 m³ w modelach L2 i 2,6 m³ w modelach L1. Maksymalne długości przestrzeni wynoszą 2265 mm za pierwszym rzędem siedzeń, 1452 mm za drugim i 629 mm za trzecim rzędem w przypadku wariantów L2 (oraz 1913 mm, 1100 mm i 317 mm w przypadku wariantów L1).

Ford Tourneo Connect - sprytne wnętrze i fotele pierwsza klasa

Miejsce pracy kierowcy zdominowały dwa ekrany. Tuż przed oczami prowadzącego nowy Ford chwali się 10,25-calowym zestawem wirtualnych wskaźników zamiast klasycznych zegarów (standard w wersji Sport). Dotykowy ekran obok może mieć 10 cali (8,25 cala standard). Taki duet w połączeniu z rozbudowaną nawigacją tworzą pokaźny cyfrowy kokpit. Dzięki karcie eSIM Tourneo Connect z większym ekranem pozostaje stale podłączony do internetu, a to pozwala m.in. sterować nim przez aplikację w smartfonie (ryglowanie drzwi, ogrzewanie postojowe, powiadomienie o kradzieży), prowadzić wirtualny dziennik pokładowy, kontrolować tankowania, styl jazdy i lokalizować położenie. Z kolei nawigacja online wykorzystuje dane z chmury, stąd w czasie rzeczywistym informuje o ruchu drogowym i alternatywnych trasach, stacjach paliw łącznie z cenami i godzinami otwarcia czy pobliskich parkingach.

W przypadku modeli Trend, Titanium i Active można również zamówić ergonomiczne fotele AGR (atest przyznawany przez lekarzy ortopedów) z przedłużonym podparciem dla nóg i czterokierunkową elektryczną regulacją oparcia na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Ford Tourneo Connect - pomaga cofać z przyczepą

Tourneo Connect jest też na czasie, jeśli chodzi o systemy wsparcia kierowcy. Spis obejmuje aż 19 pozycji. Standard to układ Pre-Collision Assist z funkcją automatycznego hamowania awaryjnego i ostrzegania przed kolizją czołową, system utrzymania na wybranym pasie ruchu, monitorowanie koncentracji kierowcy, tempomat, regulowany ogranicznik prędkości, wspomaganie ruszania pod górę, czujniki parkowania przednie i tylne.

Wśród dodatków jest jeszcze aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości, rozpoznawania znaków drogowych, monitorowanie martwego pola i ruchu poprzecznego. Ford postarał się także o system ułatwiający manewrowanie z przyczepą czy układ asystujący przy cofaniu (z funkcją wykrywania przeszkód i automatycznego hamowania). Lista opcji to również m.in. funkcja domykania odsuwanych bocznych drzwi i pokrywy bagażnika, rozciągający się nad pierwszym i nad drugim rzędem siedzeń szklany dach panoramiczny o powierzchni 1,4 m2. Tourneo Connect może zidentyfikować i automatycznie wjechać i wyjechać z prostopadłych i równoległych miejsc parkingowych; kierowca kontroluje pedał gazu, hamulec i wybór biegów.

W wersji Sport standardem są reflektory adaptacyjne, które w zależności od sytuacji (jazda po autostradzie, w mieście, po drogach lokalnych i na skrzyżowaniach) zmieniają kształt i jasność wiązki światła tak by nie oślepiać innych. Standardem są również automatyczne światła drogowe oraz reflektory i światła tylne wykonane w technologii LED.

Ford Tourneo Connect - silniki i napęd 4x4

Silniki? Tu Ford przewidział trzy opcje. Benzynowa jednostka 1.5 EcoBoost zapewni 114 KM (320 Nm). Diesel 2.0 EcoBlue to 102 KM i 280 Nm lub 122 KM i 320 Nm. W każdym przypadku standardem jest układ Auto Start-Stop. Obie konstrukcje wysokoprężne dostały system "podwójnego dozowania", który wtryskuje AdBlue przed dwoma selektywnymi katalizatorami; to dla redukcji tlenków azotu. Zamiast standardowej sześciobiegowej skrzyni manualnej można zażyczyć sobie siedmiobiegowy, dwusprzęgłowy automat PowerShift w technologii "shift by wire" – dźwignia zmiany biegów przypomina mały dżojstik niczym w nowym Porsche 911 i nie jest już połączona mechanicznie z przekładnią, za to informację o wybranym przełożeniu przekazuje elektronicznie. Do tego jest jeszcze napęd na cztery koła dla najmocniejszego diesla.

Ford Turneo Connect do zamówienia będzie dostępny na początku 2022 roku. Dostawy rozpoczną się wiosną. Cena pozostaje tajemnicą.

Ford Tourneo Connect - dane techniczne i spalanie