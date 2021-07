Kia Ceed oferuje dużo za swoją cenę. W dodatku występuje jako pięciodrzwiowy hatchback, kombi i shooting brake, czyli ProCeed. Jest w czym wybierać, stąd niemal 30 proc. sprzedaży koreańskiej marki w Europie stanowią właśnie modele tej rodziny. Także w Polsce Ceed ma coraz mocniejszą pozycję i bez problemów wygrywa z modelami, które od dziesięcioleci nadają ton w segmencie kompaktów. Tylko w pierwszym półroczu nad Wisłą zarejestrowano 5927 egzemplarzy, co oznacza 3. miejsce w klasie i 11 proc. udziału. A w czerwcu Kia jako marka po raz pierwszy w historii przekroczyła liczbę 3400 miesięcznych rejestracji i wskoczyła na trzecie podium strącając Volkswagena. Konkurencja jednak nie śpi, dlatego koreańska firma wprowadza nową odsłonę bestsellerowej gamy. W ocenie projektantów zmiany są głębokie, a pod odmłodzoną karoserią kryją się nowinki techniczne podlane bogatszym wyposażeniem. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Nowe logo marki to wyróżnik rodziny Ceed po metamorfozie. Jednak największą zmianę przeszedł charakterystyczny "tygrysi nos", który teraz przypomina skrzydła – osłona chłodnicy błyszczy czarnym wykończeniem w chromowanej ramce. Motyw inspirowany ptactwem powtarza się również na dole zderzaka we wlocie powietrza. Najwidoczniej w ten sposób nowy szef stylistów Karim Habib chce zostawić także swój ślad, po tym jak słynny Peter Schreyer zmienił koreańską markę z szarej myszki w drapieżnika.

Kia Ceed - reflektory LED już w najtańszej wersji

We wszystkich modelach z rodziny Ceed wprowadzono nowe w pełni diodowe reflektory ze światłami do jazdy dziennej. Trzy moduły w kształcie strzałek otaczają zintegrowane światła przeciwmgielne LED oraz światła drogowe i mijania. Światła do jazdy dziennej pełnią również funkcję kierunkowskazów. Hatchback w wersjach GT-Line i GT ma z tyłu nowe lampy LED złożone z 48 modułów w kształcie plastra miodu. Pod przyciemnionym szkłem ustawiono je w pięciu rzędach. Stąd gdy w użyciu są kierunkowskazy diody LED w odpowiedniej sekcji zapalają się sekwencyjnie. Efektowne...

Kia odświeżyła także ofertę felg aluminiowych. Na początku wejdzie sześć wzorów, z których trzy to nowe projekty. Bazowe modele dostaną srebrne 16-calowe obręcze; odmiana GT-Line czarne 17-ki, a 18-calowe alufelgi w ciemnym kolorze i z czerwoną nakładką na śruby mocujące koło zarezerwowano dla najmocniejszej wersji GT. Zmieniła się także paleta lakierów. Wśród 13 dostępnych barw debiutują cztery: brązowy Machined Bronze, żółty Splash Lemon, szary Yucca Steel Gray i zielony Experience Green (dwa ostatnie dostępne od listopada).

Kia Ceed – odnowione wnętrze

We wnętrzu chirurg plastyczny ciął jeszcze głębiej. Kokpit jest właściwie żywcem wszczepiony z crossovera XCeed. Dzięki takiej operacji cała rodzina Ceed robi świetne wrażenie wirtualnym zestawem wskaźników zamiast tradycyjnych zegarów - 12,3-calowy wyświetlacz można konfigurować na szereg sposobów np. tak by pasował do pogody i pory dnia. Z kolei system multimedialny UVO Connect z 10,25-calowym ekranem dotykowym ucieszy szybką reakcją i jakością wyświetlanych map nawigacji czy danych telematycznych. Fotel kierowcy wyposażony w elektryczną regulację ma dwie pamięci ustawień. Na pokładzie gra sprzęt audio JBL Premium z ośmioma głośnikami.

Ceed po liftingu da się także sterować zdalnie – z poziomu aplikacji na smartfonie (bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay) można np. sprawdzić lokalizację auta, przebieg podróży, dane diagnostyczne, monitorować samochód, gdy korzysta z niego inny kierowca czy połączyć kalendarz z nawigacją. Ceed kombi z napędem hybrydowym plug-in oferuje zdalne uruchamianie i zakończenie ładowanie akumulatora. Do tego wszelkie ustawienia można zapisywać w chmurze - dzięki temu łatwo przenieść je z jednego auta do drugiego.

Przy tym do wyboru jest aż dziewięć kolorów tapicerki siedzeń, z których cztery są nowe. Kia zaoferuje mocno wyprofilowane fotele wyłożone czarnym zamszem z szarymi przeszyciami w wersji GT-Line lub czerwonym ściegiem w modelach GT. Wersje GT-Line i GT wyposażono w nową gałkę dźwigni zmiany biegów. Wszystkie modele z automatem są wyposażone w błyszczący, czarny panel z informacją o wybranym trybie pracy przekładni (P, R, N lub D). W ocenie producenta połączenie aluminium i perforowanej skóry zapewni kierowcy poczucie obcowania z samochodem klasy premium.

Kia Ceed – systemy bezpieczeństwa

Odmłodzony Ceed pod względem systemów bezpieczeństwa także jest na czasie. Ostrzeżenie o pojazdach w martwym polu zastąpiono układem aktywnego unikania kolizji. Po włączeniu kierunkowskazu przy zmianie pasa ruchu, jeśli istnieje ryzyko kolizji z autem z boku z tyłu, nowy asystent wyświetli ostrzeżenie. A jeśli prowadzący nie zareaguje, wówczas system "odkręci kierownicę" by uniknąć zderzenia. System ostrzegania o utracie koncentracji kierowcy zyskał m.in. ostrzeżenie o tym, że pojazd poprzedzający ruszył z miejsca, na przykład spod świateł lub w czasie jazdy w korku. Informuje o tym grafika na cyfrowym zestawie wskaźników oraz sygnał dźwiękowy.

Pozostałe rozwiązania oferowane w gamie rodziny Ceed obejmują asystentów: unikania kolizji z przodu, który wykrywa nie tylko samochody i pieszych, ale także rowerzystów; utrzymania pasa ruchu; ostrzegania o ograniczeniu prędkości oraz świateł drogowych. Asystent pasa ruchu teraz można uruchomić niezależnie od aktywnego tempomatu, dzięki tej sztuczce Kia może oferować ten układ również w wersjach z manualną skrzynią biegów.

Cofanie również ma być łatwiejsze. Kamera o rozdzielczości 1 megapiksela dopilnuje otoczenia auta i wyświetli nie tylko obraz miejsca parkingowego, ale również hak holowniczy (wyposażenie opcjonalne), co uprości podłączenie przyczepy. Dodatkowo, dzięki kamerze można zobaczyć pojazdy, które nadjeżdżają z tyłu. Po zaparkowaniu system ostrzegania o pojazdach zbliżających się z tyłu może zaalarmować pasażerów przed otwarciem drzwi, jeśli wykryje nadjeżdżający samochód. Asystent unikania kolizji podczas cofania w poprawionej wersji nie tylko ostrzega przed zderzeniem z lewej lub prawej strony, ale też uruchamia hamulce.

Kia Ceed - nowy silnik 1.5, dane techniczne, skrzynia biegów

Silniki? Tu Kia stawia na szeroki wybór, w tym hybrydę typu plug-in (PHEV) i miękką hybrydę (MHEV). Oferta obejmuje silniki benzynowe 1.0, 1.5 i 1.6 oraz wysokoprężne 1.6 CRDi. Moc waha się od 100 do do 204 KM.

Największą nowością jest benzynowy silnik 1.5 T-GDi/160 KM produkowany w słowackich zakładach Kia, w których powstaje również rodzina Ceed. Jednostka zastępuje poprzednią konstrukcję 1.4 T-GDi i może współpracować z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową (7DCT) lub z 6-biegową mechaniczną (6MT).

Nowy 1.5 T-GDi występuje także w wersji z miękką hybrydą MHEV. Z kolei Ceed z silnikiem Diesla o mocy 136 KM można mieć wyłącznie z instalacją MHEV (tu zamiast skrzyni manualnej można zażyczyć 7-biegową dwusprzęgłową 7DCT).

Komorę silnika hybryd typu plug-in wypełnia benzynowa jednostka1.6 GDi/141 KM, która współpracuje z 6-biegową przekładnią dwusprzęgłową. Naładowany do pełna akumulator o pojemności 8,9 kWh zapewnia do 57 km zasięgu w trybie elektrycznym.

Topowe modele GT napędza 204-konny silnik 1.6 T-GDi. Jednostka seryjnie współpracuje z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową (7DCT).

Nowa Kia Ceed – jakie ceny i kiedy w Polsce?

Kia Ceed w nowej odsłonie w Polsce pojawi się po wakacjach. Do tego czasu ceny pozostają tajemnicą. Produkcja w Żylinie na Słowacji ruszy w sierpniu.