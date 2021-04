Ford Evos zadebiutował w czasie salonu samochodowego w Szanghaju i jako model globalny rusza do Europy. Nowy SUV w tak modnym dziś stylu coupe dostał misję wypełnienia luki po Mondeo, które zniknie z oferty z końcem marca 2022 roku. Na upartego można stwierdzić, że jego sylwetka nawiązuje do elektrycznego Mustanga Mach-E.

W środku mistrzem pierwszego wrażenia jest gigantyczny 27-calowy ekran o długości 1,1 m, który praktycznie zastąpił deskę rozdzielczą. Tu kierownica jest tylko dodatkiem przykręcanym do wyświetlacza obejmującego 12,3-calowy cyfrowy zestaw wskaźników i 27-calowy ekran dotykowy 4K. Evos, wzorem Mustanga Mach-E, pozwoli na zdalną aktualizację pokładowego oprogramowania (w trybie OTA; Over the air). Dzięki temu nawet po pięciu latach jego funkcjonalność będzie lepsza niż na początku. Ciągle udoskonalane softu pozwoli na przykład uruchamiać nowe funkcje wyposażenia itd.

Bardzo szeroki poziomy ekran jest obsługiwany przez SYNC + 2.0, który łączy technologię sztucznej inteligencji z cyfrowym ekosystemem aplikacji – całość ma działać niezwykle intuicyjnie. Evos wykorzystuje także nowego osobistego asystenta, który ma uczyć się przyzwyczajeń człowieka i dzięki temu w lot spełniać jego polecenia.

Rozstaw osi sięgający 2,9 m zapowiada przestronne wnętrze.

Evos to także pierwszy model Forda wyposażony w technologie jazdy autonomicznej BlueCruise. To oznacza, że na specjalnych odcinkach autostrad, określanych niebieskimi strefami, będzie można podróżować bez trzymania rąk na kierownicy. Do tego nowy model dzięki informacjom z chmury danych potrafi ostrzegać o zagrożeniach na trasie. "Widzi" nawet te czające się za zakrętem lub przed pojazdami poprzedzającymi. Komunikaty wysyłane są niezależnie od informacji z układu nawigacji satelitarnej i udostępniane są przez lokalne władze oraz inne auta podłączone do tego udogodnienia.

Napęd? Do połowy 2026 roku pełna gama osobówek Forda w Europie będzie poruszać się z zerową emisją – będą to auta w pełni elektryczne lub hybrydowe plug-in. Przejście na napędy w 100 proc. akumulatorowe nastąpi do 2030 roku. Idąc tym tropem można spodziewać się, że Evos będzie dostępny m.in. jako hybryda ładowana z gniazdka czy nawet model elektryczny.