Hyundai Elantra w nowym wcieleniu gotowy do debiutu. Koreański producent twierdzi, że jego najpopularniejszy model wraca do korzeni jako klasyczny sedan.

Styliści wychwalają swoje najnowsze dzieło, jako ucieleśnienie regularnych kształtów. Nowy styl mają podkreślać trzy linie spotykające się w jednym punkcie. W ich ocenie, taki design to śmiałe posunięcie, do tej pory rzadko spotykane w projektach samochodów. Pierwsze fotosy podpowiadają, że nowa Elantra może być bardzo wyjątkowym autem...

Wnętrze zaprojektowano jako kokon – wskaźniki i element obsługi są skierowane w stronę kierowcy, jakby go otulały. Niskie i szerokie powierzchnie łączą drzwi ze środkową konsolą. Centrum dowodzenia to duży interfejs składający się z dwóch połączonych ze sobą wyświetlaczy – wirtualnych wskaźników oraz środkowego ekranu do obsługi multimediów.