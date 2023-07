Reklama

Do tej pory wyglądało to tak: kupiłeś używany samochód zarejestrowany w Polsce, miałeś 30 dni (w czasie pandemii terminy wydłużano) na to, by zgłosić do starosty/wydziału komunikacji fakt jego nabycia. Niedopełnienie tego obowiązku oznaczało grzywnę w wysokości od 200 do 1000 zł, jednak całą sprawę dawało się szybko i bezproblemowo załatwić przez internet (bez fatygowania się do urzędu, choć oczywiście taka opcja też była dostępna). I, wbrew obiegowej opinii, zgłoszenie nabycia nie było tożsame z zarejestrowaniem pojazdu, ale – powtórzmy to wyraźnie – wystarczało do tego, by uniknąć grzywny. Ale z tym od 1 stycznia 2024 r. będzie koniec.

W ramach znowelizowanych właśnie przepisów każdy będzie musiał w określonym terminie zarejestrowaćkupiony przez siebie samochód. Także ten z polskimi numerami, bo do tej pory taki obowiązek (czyli zarejestrowanie używanego pojazdu) ciążył wyłącznie na tych, którzy sprowadzili samochód z innego kraju UE. W związku z tym przepis nie dotyczył więc ani pojazdów zarejestrowanych w Polsce, ani tych z USA, Kanady czy Szwajcarii.

30 dni na zarejestrowanie auta lub kara: wybór należy do ciebie

Od 1 stycznia 2024 wchodzą jednak w życie następujące terminy na zarejestrowanie używanego auta:

30 dni w przypadku zakupu przez osobę prywatną;

90 dni w przypadku przedsiębiorcy zajmującego się zawodowo handlem (obrotem) pojazdami używanymi.

Kluczowy zapis brzmi bowiem tak:

Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia: 1) nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej; 3) sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W przypadku gdy właścicielem pojazdu (...) jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu (...) w terminie 90 dni.

Ważne: w myśl nowelizacji obowiązek złożenia wniosku o rejestrację najwyraźniej dotyczy więc już też aut sprowadzonych spoza terytorium UE.

Kiedy nie ma obowiązku złożenia wniosku o rejestrację? Pamiętaj o zgłoszeniu zbycia

W określonych przypadkach (np. sprzedaż pojazdu przed upływem terminu przewidzianego na złożenie wniosku o rejestrację) nowy przepis zastosowania nie ma. Jak wspomnieliśmy, instytucja poinformowania o nabyciu będzie zniesiona, zostaje natomiast obowiązek zgłoszenia zbycia auta: mamy na to 30 dni, w przeciwnym razie zapłacimy 250 zł grzywny.

Jaka kara za spóźnienie przy rejestracji samochodu? Nawet 2000 zł

A to i tak mało, bo w przypadku niedotrzymania obowiązku zarejestrowania auta używanego w określonym terminie dostaniemy karę w wysokości 500 zł, jeśli zaś nie wyrobimy się w terminie 180 dni, to zapłacimy 1000 zł. W przypadku handlarzy wygląda to następująco: grzywna za przekroczenie podstawowych 90 dni to 1000 zł, po przekroczeniu 180 dni wzrasta ona do 2000 zł.

Nowe przepisy, stare problemy?

Ważne: w przypadku pojazdów nabytych lub sprowadzonych przed 1 stycznia 2024 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Tak samo będzie w sytuacji, gdy wszczęte zostanie postępowanie dotyczące uchybienia obowiązku, ale nie zakończy się ono przed 1 stycznia 2024 r. - wtedy kary nakładane będą na podstawie przepisów dotychczasowych.

Reasumując: idea słuszna, ale problemy nadal te same. No bo będzie np. z autami, które zostały sprowadzone jako uszkodzone/niesprawne? Dotrzymanie terminu 30 dni może być w takim wypadku w zasadzie niewykonalne ze względu na brak możliwości wykonaniaobowiązkowego badania technicznego.