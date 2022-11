Reklama

Brak płynu do spryskiwaczy i mandat. Kara nie tylko za to!

Czy można dostać mandat za brak płynu do spryskiwaczy? Kierowcy dość często zadają to pytanie. I choć na pierwszy rzut oka może się wydawać mocno żartobliwe, takie w zasadzie nie jest. Odpowiadając, tak można dostać mandat za brak płynu do spryskiwaczy. Powiemy więcej, kierowca dostanie mandat nie tylko za brak płynu. Za zamarznięty płyn również. Tak samo za uszkodzoną pompkę tłoczącą płyn, niedziałające ramię wycieraczki czy nawet zużyte pióra wycieraczki.

Mandat za brak płynu do spryskiwaczy wynika z przepisów

W tym punkcie wyjaśnienia wymagają trzy rzeczy. Po pierwsze jaka jest podstawa prawna takiej kary. Po drugie jak policjant stwierdzi problem w aucie. Po trzecie ile wynosi sam mandat. A więc po kolei. Podstawę praną do wystawienia mandatu za brak płynu do spryskiwaczy dają dwa akty prawne.

Reklama

"Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu." – art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

"Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia, podlega karze grzywny." – art. 96 par. 1 pkt 5 ustawy Kodeks wykroczeń.

Jak policjant sprawdzi czy w aucie jest płyn do spryskiwaczy?

Jak policjant stwierdzi, że w samochodzie nie ma płynu do spryskiwaczy? Na początek z pewnością zwróci uwagę na brudną szybę. W efekcie w czasie kontroli drogowej może poprosić kierującego o uruchomienie wycieraczek i włączenie spryskiwacza szyb. Jeżeli test się nie uda, w sensie ujawni usterkę, funkcjonariusz przejdzie do postępowania mandatowego.

Mandat za brak płynu do spryskiwaczy. Kara to nawet 5 tys. zł

Pozostała nam ostatnia kwestia. Ile wynosi mandat za brak płynu do spryskiwaczy? No i tu chyba pojawi się największe zaskoczenie. Bo powyżej przywołany art. 96 par. 1 pkt 5 ustawy Kodeks wykroczeń nie określa kary precyzyjnie. Mówi jedynie o karze grzywny. A to sprawia, że funkcjonariusz może wypisać mandat opiewający na kwotę od 20 do nawet 5000 zł. Sumę wskazuje uznaniowo. Dodatkowo zaraz po wypisaniu mandatu... odbierze kierującemu dowód rejestracyjny.