Przejazd kolejowy. To kosztowny i częsty błąd kierowców

Każdy kierowca musi wiedzieć, jak zachować się na widok znaków A-9 i A-10. Kiedy można wjechać na przejazd kolejowy i jakie kary grożą za niewłaściwe manewry? To zagadnienie wciąż sprawia kierowcom wiele trudności. Na potwierdzenie warto przytoczyć m.in. statystyki PKP, które nie zostawiają na kierowcach samochodów suchej nitki. Z danych wynika, że to właśnie oni odpowiadają za 99 proc. wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Podstawowe błędy to m.in. ignorowania znaku "STOP", przejeżdżanie pod zamykającymi się rogatkami, omijanie zamkniętych półrogatek, blokowanie przejazdu przez wjeżdżanie na tory bez możliwości zjazdu, a także niewłaściwe zachowanie, gdy auto zostanie unieruchomione na torach.

Reklama

Czasami, utknięcie na przejeździe nie jest jednak winą nieprawidłowego zachowania kierowcy. Taka sytuacja miała miejsce na początku marca na Śląsku. Ze zgłoszenia, które otrzymali policjanci wynikało, że pojazd ciężarowy zepsuł się i utknął na przejeździe kolejowym. Okazało się, że w ciągniku siodłowym, którym kierował 54-latek, doszło do zablokowania układu hamulcowego.

Kierujący początkowo próbował samodzielnie usunąć usterkę, jednak po chwili zauważył, że rogatki zamykają się, co oznaczało, że nadjeżdża pociąg. Aby nie dopuścić do zderzenia z pociągiem, 54-latek zachowując zimną krew wsiadł za kierownicę, wrzucił bieg wsteczny i siłowo przepchnął zablokowany zestaw uszkadzając przy tym jedynie rogatki przejazdu. Dzięki opanowaniu 54-latka w tej groźnej sytuacji nie doszło do tragedii.

Reklama

Rogatki na przejeździe. Co mówią przepisy?

W opisanym wyżej przypadku kierowca nie ponosi winy - awaria pojazdu na przejeździe, choć niezwykle mało prawdopodobna, może wystąpić wtedy, gdy w przepisowy sposób wjedziemy na tory. Policja przypomina, że niezależnie od powodu, z jakiego pojazd znalazł się na przejeździe, kierujący musi opuścić niebezpieczny obszar, nawet kosztem wyłamania rogatek.

Takie działanie jest dozwolone wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, kiedy nie ma innej możliwości opuszczenia przejazdu. Przykładem takiej sytuacji jest awaria pojazdu, który utknął pomiędzy zamkniętymi zaporami, a zbliżający się pociąg stwarza bezpośrednie zagrożenie. Jak postępować w sytuacji awaryjnej? Oto trzy kroki, które obowiązkowo musi podjąć każdy kierowca:

Po pierwsze, ocena sytuacji: Jeżeli znajdziesz się na przejeździe kolejowym i rogatki zostały zamknięte, sprawdź, czy masz możliwość opuszczenia przejazdu przez wyjazd na pobocze lub cofnięcie pojazdu.

Podjęcie decyzji: Jeśli nie ma możliwości opuszczenia przejazdu w inny sposób, a widzisz zbliżający się pociąg, należy wyłamać rogatki, używając pojazdu. Szlabany są specjalnie projektowane tak, aby łatwo się łamały lub wypadały z mocowań przy uderzeniu.

Trzecim i ostatnim krokiem jest zawiadomienie odpowiednich służb: Po opuszczeniu przejazdu konieczne jest zgłoszenie takiego zdarzenia na numer alarmowy 112 lub poinformowanie kolei poprzez numer alarmowy widoczny na żółtej naklejce umieszczonej na skrzynce rogatek lub samej zaporze.

Kiedy można wjechać na przejazd kolejowy?

Najważniejsze zasady dotyczące bezpiecznego zachowania na przejeździe są jasne. Zdaniem policji istnieją minimum cztery najczęstsze przyczyny tragicznych wypadków z udziałem pojazdów szynowych. Ostatnia nowelizacja przepisów surowo zabrania kierowcy:

Objeżdżania opuszczonych zapó r lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

r lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone; Wjeżdżania na przejazd , jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy; Wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim; Omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Często zdarza się również, że kierowcy ruszają jeszcze nim szlabany zostaną w pełni podniesione, a sygnalizator przestanie emitować sygnał. To również wykroczenie, za które grozi mandat i punkty karne! Złapać na gorącym uczynku może policjant, ale na przejazdach, nad bezpieczeństwem czuwają również kamery.

Mandat na przejeździe kolejowym. Oto taryfikator

Jakie wykroczenia na przejeździe kolejowym mogą skutkować surowym mandatem? Polskie prawo pozwala nakładać wysokie kary - nie tylko na kierowców. Oto najpopularniejsze przewinienia:

naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – mandat 2000 zł (recydywa w ciągu dwóch lat - 4000 zł) i 15 punktów karnych;

naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały – mandat 2000 zł (w recydywie 4000 zł) i 15 punktów karnych;

naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – mandat 2000 zł (w recydywie 4000 zł) i 15 punktów karnych;

omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu – mandat 250 zł i 5 punktów karnych;

przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg, lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym – mandat do 3000 zł;

naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany – mandat 1000 zł (2000 zł w recydywie) i 10 punktów karnych.

Pieszy i rowerzysta na przejeździe kolejowym. Nawet 2000 zł mandatu

Pieszy czy rowerzysta także może zostać srogo ukarany za nieprawidłowe pokonywanie przejazdu kolejowego. W tym przypadku mandat wynosi 2000 zł. Chodzi o wykroczenia takie jak:

wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie;

wejście na przejazd kolejowy za sygnalizator lub inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach.

O czym pamiętać przed przejazdem kolejowym?

Kluczowa jest tak naprawdę jedna zasada. Przepisy wskazują, że kierowca zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez rogatki, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność.

– Oznacza to, że musi m.in. prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające (red. zapory lub półzapory) albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Szczególnie uważać należy podczas warunków, kiedy widoczność jest znacznie ograniczona np. mgła, deszcz czy śnieg – dodał.