Za tym znakiem mandaty sypią się jeden za drugim

Odcinkowy pomiar prędkości CANARD to niezwykle skuteczny bat na zbyt szybkich kierowców. System, który działa obecnie w około 40 lokalizacjach w Polsce szybko okazał się być znacznie bardziej wydajny od zwykłych fotoradarów. Gdy kierowcy mijają znak D-51a, mandaty sypią się jak konfetti - najbardziej skuteczne kamery w Polsce rejestrują nawet ponad 1000 wykroczeń na dobę.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce największą efektywnością wyróżniają się niedługo po uruchomieniu. Przykładem może być pomiar na A4 – System uruchomiliśmy w ostatnim tygodniu lipca, do końca sierpnia urządzenia zarejestrowały 100,5 tys. naruszeń. Średnio w ciągu doby rejestrowano 3,1 tys. przypadków. Początkowo nie brakowało telefonów od kierowców zaskoczonych wezwaniami – usłyszeliśmy w GITD. Kolejne miesiące potwierdziły, że odcinkowy pomiar prędkości na A4 działa bardzo skutecznie, a kierowcy zwolnili, nastąpiło uspokojenie ruchu, co przyczyniło się do radykalnego spadku liczby naruszeń. Do końca roku miesięczne statystyki sukcesywnie malały. W sumie odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 w 2023 roku zarejestrował ok. 152,5 tys. naruszeń.

Reklama

Jeżdżący na pamięć kierowcy za późno orientują się, że odcinek drogi objęty pomiarem przejechali zbyt szybko. Nie dostałeś mandatu? Poczekaj! Może on nadejść nawet pół roku później!

Reklama

Mandat z odcinkowego pomiaru prędkości

Prawo określa czas na wystawienie mandatu - jeśli chodzi o wykroczenia ujawnione za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, wynosi on 180 dni. Zazwyczaj dzieje się to nieco szybciej, ale warto wiedzieć, że mandat z odcinkowego pomiaru lub fotoradaru potrafi zaskoczyć nawet po czasie.

Mandaty z odcinkowego pomiaru prędkości dotyczą najczęściej niewielkich przekroczeń. Wśród przyłapanych kierowców nie brakuje jednak rekordzistów. Tak było m.in. w przypadku odcinkowego pomiaru w tunelu Zakopianki, na drodze S7. Na objętym pomiarem fragmencie drogi, na którym obowiązuje ograniczenie do 100 km/h, kierowca Seata już w pierwszych tygodniach działania kamer pomknął ze średnią szybkością 201 km/h.

Jakie mandaty najczęściej dostają kierowcy za zbyt szybką jazdę na odcinkach z pomiarem prędkości? Tak prezentuje się obowiązujący w 2024 roku taryfikatorpunktów karnych i mandatów za zbyt szybką jazdę:

przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 6 punktów karnych;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h – mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł) i 9 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i 11 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie) i 13 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie) i 14 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej - mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych.

Odcinkowe pomiary prędkości. Tak działa system

W grudniu 2023 roku lista odcinków objętych pomiarem prędkości znacznie się wydłużyła. Nowe lokalizacje w całej Polsce sprawiły, że przybyło aż 180 km dróg objętych kontrolą. Skuteczniejsze od fotoradaru pomiary odcinkowe w ciągu doby rejestrują setki wykroczeń. Nowe kamery systemu działają przez całą dobę i potrafią wyłapać kierowców jadących po wszystkich pasach ruchu. Jak to działa? System porównuje dokładne godziny wjazdu i wyjazdu danego auta na odcinku drogi. Wyliczona z tych danych średnia prędkość samochodu może być podstawą do wystawienia mandatu. Na zdjęciu, które wysyłane jest do CANARD widoczny jest zarejestrowany pojazd, który przekroczył limit, a także dane takie jak miejsce, data i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalna dozwolona prędkość.

Odcinkowy pomiar prędkości w 2024 roku. Oto nowa lista lokalizacji