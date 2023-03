Reklama

Ceny benzyny i oleju napędowego w przyszłym tygodniu zapowiadają najnowsze raporty analityków. Jakie kwoty powitają na stacjach paliw?

– Mijający tydzień to czas bardzo miłych zmian na polskich stacjach, bowiem zobaczyliśmy kolejne obniżki. Szczególnie wyraźne są one dla oleju napędowego, który potaniał aż o 14 groszy do poziomu 6,75 zł – wyliczył Jakub Boguski, analityk e-petrol.pl.

Reklama

Cena benzyny, diesla i LPG w Polsce, koniec passy?

Benzyna 95 potaniała o 6 groszy do poziomu 6,62 zł. Szlachetniejsza benzyna 98 kosztuje 7,26 zł, czyli o 9 groszy mniej niż tydzień temu. Gaz LPG staniał o 1 grosz do ceny 3,14 zł/litr.

Olej napędowy na stacjach tanieje nieprzerwanie od początku lutego i jego cena spadła od tego czasu o 90 groszy. Benzyna w porównaniu z początkiem lutego jest aktualnie tańsza jednie o 6 groszy, co powoduje, że wyraźnie zmniejszyła się różnica w cenie pomiędzy tymi paliwami. Aktualnie wynosi ona jedynie 13 groszy na korzyść benzyny, a jeszcze na początku listopada ubiegłego roku sięgała 1,36 zł na litrze paliwa.

Reklama

– Ta wyraźna zmiana spadkowa jest odzwierciedleniem trendu, jaki w ostatnim czasie pojawiał się na rynkach światowych i obaw jakie zasiała sytuacja na rynkach sektora bankowego. W nadchodzącym tygodniu spadkowy trend na stacjach może się jednak odwrócić– wskazał Bogucki.

Cena benzyny 95 i diesla, czas na podwyżki od poniedziałku 3 kwietnia

– Obecnie mamy do czynienia z cenami ropy naftowej na poziomie 77 dolarów za baryłkę. I już mamy pewne odpracowywanie spadków, a to w jakiś sposób hamuje tendencję obniżek także na polskich stacjach paliw. W efekcie ceny paliw na okres wielkanocny i po Wielkanocy niestety już tak optymistycznie wyglądać nie będą – podkreślił.

Oto nowe ceny benzyny 95 i diesla od poniedziałku 3 kwietnia, będzie drożej na Wielkanoc

Ile zapłacimy za litr benzyny 95 czy diesla od poniedziałku 3 kwietnia? – Benzyna 95 to ceny z przedziału 6,65 do 6,75 zł/litr. Również dla oleju napędowego passa spadkowa będzie się kończyć, a ceny będą o kilka groszy wyższe niż te, z którymi mamy do czynienia obecnie – zapowiedział Bogucki.

W ocenie eksperta jedynym paliwem, które może pozostać na poziomach nieco niższych jest gaz LPG. – Tu mieliśmy do czynienia z wyraźną obniżką cen dostaw tego paliwa do stacji i to może spowodować utrzymywanie się bieżących a nawet nieco niższych cen, nawet na poziomie schodzącym poniżej 3,10 zł/litr – wyliczył.

Zestawienie nowych cen paliw od poniedziałku 3 kwietnia 2023 roku