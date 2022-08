Czym jest Shell ClubSmart?

Shell ClubSmart znajduje się w TOP3 programów lojalnościowych stacji benzynowych w Polsce*. Zbieranie punktów i wymienianie ich na vouchery online lub możliwość płacenia nimi za paliwo i zakupy na stacjach Shell to niejedyne korzyści, za które kierowcy cenią Shell ClubSmart. 95% badanych deklaruje, że lubi właśnie ten program lojalnościowy, ponieważ stacje Shell zapewniają wysokiej jakości paliwo. Shell ClubSmart stworzono z myślą o kierowcach, dla których wizyta na stacji Shell to coś więcej niż tylko zakup paliwa. Po dołączeniu do Shell ClubSmart każde tankowanie, zakupy lub skorzystanie z myjni oznacza dla klubowicza dodatkowe możliwości.

Jak dołączyć do Shell ClubSmart?

Aby dołączyć do Shell ClubSmart wystarczy wejść na stronę www.clubsmart.shell.pl lub pobrać aplikację Google Play lub App Store i wypełnić formularz rejestracyjny. Następnie dodać do swojego konta numer posiadanej plastikowej karty Shell ClubSmart lub wygenerować wirtualną kartę lojalnościową. Każdy nowy Klubowicz otrzyma przy rejestracji 250 punktów. Po dołączeniu do klubu, płacąc za paliwo, zakupy czy myjnię na Stacji Shell, każdorazowo pokazuj swoją aplikację. Dodatkowe punkty otrzymasz za udział w akcjach promocyjnych i korzystanie z ofert specjalnych. Zebrane punkty możesz wymienić na vouchery do sklepów, płacić nimi za paliwo czy zakupy na stacjach Shell lub przekazać na organizację charytatywną.

Aktualna oferta dla kierowców

Obecnie klubowicze Shell ClubSmart mogą wziąć udział w wyjątkowej akcji „Tankuj korzyści”. - To odpowiedź na potrzeby kierowców i aktualną sytuację rynkową, jak również rozszerzenie naszej bogatej oferty promocyjnej dla stałych Klientów – wyjaśnia Monika Kielak-Łokietek, członek Zarządu Shell Polska, odpowiedzialna za rozwój sieci stacji paliw w Polsce. W ramach promocji klubowicze otrzymają 30 gr rabatu za każdy litr paliwa Shell FuelSave 95 i Shell FuelSave Diesel. Akcja zakłada brak limitów na liczbę czy częstotliwość tankowań! Jednorazowo można otrzymać rabat za zakup maksymalnie 50 litrów paliwa. - Ponadto, we wtorki i czwartki, Klienci mają możliwość zakupu paliw premium Shell V-Power w cenie paliw podstawowych. Oferujemy również dodatkowe rabaty i atrakcyjne nagrody w programie lojalnościowym Shell ClubSmart. Naszą ofertę budujemy tak, by kierowca mógł czerpać korzyści nie tylko z tankowania najwyższej jakości paliw, ale także przy zakupie produktów Shell Café czy korzystaniu z myjni – dodaje Monika Kielak-Łokietek.

Promocja potrwa do 31 sierpnia 2022 r.

*Źródło: Badanie SW Research na zlecenie Shell Polska, styczeń 2022 r.