Ford Puma i Ford Kuga w nowych odsłonach

Bestsellery Forda dostępne są w nowych wersjach. Lifting dwóch, cieszących się popularnością modeli to doskonała wiadomość dla kierowców i powód do obaw dla konkretów. Puma i Kuga w nowym wcieleniu do listy dotychczasowych zalet dodają zupełnie nowe. SUV-y, którym przyjrzymy się bliżej rywalizują w różnych segmentach, ale mają całą masę wspólnych mianowników. Obok tych zalet trudno przejść obojętnie, szczególnie w kontekście rodzinnych wyjazdów i wakacyjnych podróży.

Ford Puma to więcej niż miejski crossover

Weźmy pod lupę Forda Pumę, czyli B-SUV-a, który z uwagi na swoje wymiary, doskonale nadaje się do codziennych miejskich podróży. Zadziornie stylizowane nadwozie po liftingu nie uległo rewolucyjnym zmianom, ale detale takie jak odświeżona sygnatura LED-owych świateł, nowe obręcze kół czy nowości w palecie kolorów od razu zdradzają, że mamy do czynienia z autem po modernizacji. Kompaktowa Puma skrywa przy tym wyjątkowo praktyczne wnętrze oraz unikalne, sprytne rozwiązania.

Najlepszym przykładem jest MegaBox, czyli specjalna, ukryta część 456-litrowego bagażnika. 81-litrowy schowek pod podłogą jest jak mała piwniczka, o której wiedzą tylko wtajemniczeni. Rozwiązanie pomaga przewozić wyższe przedmioty, schować ładunek przed wzrokiem ciekawskich, bez żalu wrzucić ubłocone po rowerowej wyprawie buty czy nawet zamienić kufer Pumy w małą lodówkę na napoje wsypując do MegaBoxa lód. Wszystko dzięki temu, że ukryta część bagażnika jest wykończona plastikiem i wyposażona w zamykany odpływ. Schowek można dzięki temu umyć wodą lub spłukać pod ciśnieniem na myjni bezdotykowej - proste i genialne!

Nowy Ford Puma - wnętrze i wyposażenie

Kokpit nowej Pumy został opracowany tak, by kierowca znajdował się w centrum uwagi. Łatwa obsługa wszystkich funkcji sprawia, że możemy skupić się na jeździe, a standardowe wyposażenie, do którego zalicza się m.in. automatyczna klimatyzacja, LED-owe reflektory, kamera cofania czy bezprzewodowe połączenie Apple CarPlay i Android Auto to gwarancja wygodnej i bezpiecznej podróży. Lista opcji? Znajdziemy na niej pozycje rodem z auta wyższej klasy - reflektory matrycowe, system kamer 360 stopni, tempomat adaptacyjny i pakiet Winter z podgrzewaną przednią szybą.

Typowe dla Forda właściwości nie kończą się jednak na ogrzewaniu szyby, bo nowa Puma jeździ jak na Forda przystało. Zwinny SUV już w podstawowej wersji zachwyca prowadzeniem i gwarantuje doskonałą dynamikę. Oszczędne i żwawe jednostki Ecoboost Hybrid są teraz wyposażone w układ miękkiej hybrydy, dzięki któremu osiągi nie pozostawiają absolutnie nic do życzenia, nawet gdy w rodzinnym komplecie pokonujemy setki kilometrów autostradami. Dla wymagających entuzjastów jazdy w zakrętach w ofercie dostępna jest topowa odmiana ST.

Ford Puma 2024 - cena i promocyjna oferta

Najlepszy moment na upolowanie Pumy jest właśnie teraz. Wszystko dzięki ofercie z pakietem korzyści do 21 900 zł. Oprócz rabatu, klienci mogą liczyć na pakiet ubezpieczenia na rok w cenie, przy zakupie wersji ST-Line, ST-Line X i ST. Dodatkowo - 4 lata ochrony gwarancyjnej i opieki serwisowej. Okazje takie jak ta nie zdarzają się często.

Ford Kuga w nowej odsłonie. Bestseller powraca

Kierowcy, którzy potrzebują większego samochodu powinni sprawdzić zalety Forda Kugi. SUV, który za sprawą liftingu zyskał nową twarz i garść ulepszeń, jest dostępny jako auto z silnikiem benzynowym, klasyczna hybryda, a także hybryda plug-in, która dowiodła zalet jako najczęściej wybierany PHEV w całej Europie. Napęd? Na koła przednie lub na wszystkie cztery. Skrzynia biegów w wariancie benzynowym może być z kolei manualna lub automatyczna. Wolność wyboru godna klasowego lidera!

Wnętrze, jeszcze większe niż w Pumie, zachwyca rozwiązaniami szytymi na miarę wakacyjnych wyjazdów. Tylna kanapa jest przesuwana - w zależności od potrzeb możemy więc wygospodarować więcej miejsca na bagaże (gdy urlop nad morzem nie obędzie się bez pontonów i plażowych utensyliów) lub w drugim rzędzie siedzeń (gdy prawie dorosłe dzieci wieziemy na juniorski obóz koszykarzy). A jeśli chodzi nam po głowie wyjazd z przyczepą, z pewnością docenimy najlepszy uciąg w klasie, który wynosi aż 2100 kg.

Odświeżony wizerunek to nie wszystko. Zupełnie nowe linie przedniej części nadwozia, LED-owe reflektory, duża atrapa chłodnicy i wreszcie solidna, długa maska, która skrywa hybrydowe układy napędowe. Są one nie tylko wyjątkowo oszczędne, ale i dynamiczne. Dzięki nowej skrzyni biegów,hybrydowe warianty przyspieszają do 100 km/h nawet w 7,3 s. Bezstopniowa przekładnia nie irytuje jednostajnym wyciem, bo symulacja biegów poprawia tu wrażenia z jazdy i doznania akustyczne. W starannie wyciszonym wnętrzu podróżuje się bardzo komfortowo, szczególnie z fotelami AGR, które należą do standardowego wyposażenia wybranych wersji. A skoro już jesteśmy przy wygodach…

Ford Kuga 2024 - cena i wyposażenie

Ford Kuga w nowej odsłonie ma niemal kompletne wyposażenie już w bazowej wersji. 17-calowe obręcze aluminiowe, reflektory Full LED, bezprzewodowa ładowarka do telefonów, cyfrowe zegary, bezprzewodowa obsługa Android Auto oraz Apple CarPlay, automatyczna klimatyzacja, kamera cofania i czujniki parkowania, bezkluczykowy dostęp oraz szeroki pakiet systemów bezpieczeństwa. Czego chcieć więcej? Bardziej wymagający klienci zainteresują się opcjonalnym nagłośnieniem B&O, kamerami 360 stopni, półskórzaną tapicerką oraz wspomnianymi już fotelami AGR, które zostały opracowane we współpracy z fizjoterapeutami. Na liście przydatnych technologii znalazły się m.in. również wyświetlacz head-up, Door Edge Protector, adaptacyjny tempomat z funkcją stop and go oraz matrycowe reflektory.

Podobnie jak w przypadku Pumy, Kuga dostępna jest teraz w specjalnej ofercie. Korzyść do 27 000 zł nie pozwala przejść obok salonu obojętnie - wysoki rabat, ubezpieczenie OC, AC, NNW i Assistance, a także 4-letnia gwarancja i pakiet serwisowy w cenie auta. Brzmi dobrze?

Ofensywa Forda. Nowe SUV-y zaskoczą

Nowe modele wchodzą na rynek z mocną ofertą, a długą listę zalet, przy okazji niedawnego liftingu udało się jeszcze rozszerzyć. To doskonała wiadomość dla tych, którzy szukają pojemnego, rodzinnego auta, ale nie chcą iść na kompromisy w kwestii wyposażenia oraz frajdy z jazdy. Gdy dodamy do tego równania wyjątkowo udany i zgrabny styl najnowszych modeli, zyskujemy bardzo korzystny wynik.