Budowa dróg w Polsce - GDDKiA chwali się ukończonymi odcinkami

Koniec roku szkolnego oznacza, że już za chwilę na drogach zaroi się od wczasowiczów. Wakacyjne wyjazdy to wzmożony ruch na kluczowych trasach, obwodnicach czy lokalnych odcinkach w pobliżu popularnych miejscowości i kurortów. Dobra wiadomość? W te wakacje, kierowcy pojazdą nowymi odcinkami dróg, ukończonymi na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy.

Gdzie zmieniło się najwięcej? Jakie odcinki zostały oddane do użytkowania w 2024 roku? Jakie inwestycje zostaną sfinalizowane jeszcze w te wakacje?

Budowa dróg - nowe odcinki na wakacje

Zacznijmy od najnowszych zmian drogowych - 15 czerwca oddany do użytku został długo oczekiwany przez kierowców fragment drogi S6, stanowiący obwodnicę Koszalina. Dzięki tej inwestycji, ruch tranzytowy w całości omija miasto, a podróżowanie staje się łatwiejsze. Ostatni odcinek o długości 4,6 km dopełnia 20,2-kilometrową obwodnicę. Ominięcie Koszalina drogą S6 zajmuje teraz mniej niż 10 minut.

Dzień wcześniej, bo 14 czerwca, oddany do użytkowania została obwodnica Grzymiszewa w woj. wielkopolskim. Fragment drogi w ciągu DK72 był szczególnie istotny dla regionu, bo stanowi dojazd do autostrady A2.

Nowe drogi w Polsce. GDDKiA podsumowuje

Nowym odcinkiem obwodnicy mogą cieszyć się także mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego. Po oddaniu do ruchu 3-kilometrowego fragmentu nowej trasy zmienił się także przebieg drogi krajowej nr 9.

Od 21 marca działa także nowy wjazd do Kołobrzegu od strony drogi S6, czyli odcinek o długości 1,5 km do ronda im. Jerzego Patana. Do dyspozycji są dwie jezdnie z docelową organizacją ruchu. Trasa powstawała obok funkcjonującego wjazdu do Kołobrzegu DW163.

Łatwiejszy wyjazd z Warszawy. Droga S7

Choć ten odcinek został otwarty pod koniec zeszłego roku, warto zauważyć, że dla kierowców będą to pierwsze wakacje z wygodnym wyjazdem z Warszawy (i podwarszawskich miejscowości) w kierunku Krakowa. Od 30 października 2023 na drodze ekspresowej S7 z Warszawy w kierunku Krakowa funkcjonują już wszystkie węzły drogowe. Trasa S7 na "wylotowym" odcinku zyskała już status drogi ekspresowej z ograniczeniem prędkości do 120 km/h.

Drogowcy pracują w wakacje

Budowa dróg w Polsce idzie pełną parą - zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i wskazuje, jakie odcinki mają zostać ukończone i oddane do ruchu jeszcze w te wakacje. Co zmieni się na drogach w najbliższych miesiącach?

W okresie wakacyjnym planowane są oddania do ruchu m.in.:

znikną praktycznie wszystkie utrudnienia na blisko siedmiokilometrowym odcinku S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza. Ograniczenie ruchu na jezdniach głównych pozostanie jedynie na węźle drogowym Dąbrowa Górnicza Pogoria w obrębie budowanego nowego wiaduktu WD-24,

S3 Bolków – Kamienna Góra (16 km),

ponad pięciokilometrowy fragment S7 Miechów – Szczepanowice,

S16 Borki Wielkie – Mrągowo (niemal 13 km),

A2 Kałuszyn – Groszki (12 km) oraz A2 Siedlce Zachód (Gręzów) – Siedlce Południe (Swoboda) (12,5 km).

Wakacyjne ograniczenia w ruchu

Wakacje na drogach oznaczają także ograniczenia w ruchu dla pojazdów ciężarowych. Przepisy mają na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu. Ograniczenia oznaczają zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na drogach publicznych na obszarze całego kraju w wakacyjne weekendy, zaczynając od najbliższego piątku:

piątek w godzinach 18-22,

sobota w godzinach 8-14,

niedziela w godzinach 8-22,

oraz