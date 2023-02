Reklama

Lilme osiągnął skorygowany zysk EBITDA w wysokości 15 mln dolarów. Firma była rentowna również biorąc pod uwagę nieskorygowane EBITDA. Lime udostępnia współdzielone e-rowery i e-hulajnogi w ponad 250 miastach w prawie 30 krajach.

Najważniejsze informacje finansowe za 2022 r.

446 mln USD – rekordowa wartość przejazdów w 2022 r., co stanowi wzrost r/r o 33 proc.

15 mln USD – skorygowany zysk EBITDA

Utrzymana rentowność także przy nieskorygowanej EBITDA

W każdym kwartale ponad 20% wzrostu wartości przejazdów r/r

Blisko 120 milionów ukończonych przejazdów w 2022 roku (średnio 4 przejazdy na sekundę w skali roku), zwiększając łączną liczbę przejazdów do 400 mln

Ponad 35 rynków podwoiło liczbę przejazdów rok do roku

2022 był pierwszym rokiem w historii, w którym Lime pozyskał 1,5 mln nowych użytkowników. Także po raz pierwszy w jednym miesiącu liczba aktywnych użytkowników Lime przekroczyła próg 4 mln

Wygrana w ponad 90% przetargach miejskich

– Jestem dumny i wdzięczny, że razem z naszymi użytkownikami i miastami-partnerami osiągnęliśmy rekordowy rok dla Lime i nasze wysiłki na rzecz zastąpienia podróży samochodowych czystszymi formami transportu przyniosły zamierzone efekty – powiedział Wayne Ting, CEO Lime. – To dla nas ogromna motywacja, gdy pracujemy nad dekarbonizacją transportu i widzimy ponad 20-procentowy wzrost liczby rezerwacji brutto rok do roku w każdym kwartale ubiegłego roku – podkreślił.

Zobowiązanie wobec społeczności lokalnych

Firma Lime jest zaangażowana w społeczności, które tworzy. W 2022 roku zainwestowała ponad 140 milionów dolarów na całym świecie, aby zwiększyć lokalne zatrudnienie. Poprzez wiodący w branży program Lime Access, firma oferuje atrakcyjne cenowo przejazdy dla osób uprawnionych. Lime Assist umożliwia jazdę użytkownikom o różnych poziomach sprawności, zaś Lime Hero zachęca do wspierania lokalnych organizacji społecznych.

Lime w liczbach

E-rowery i e-hulajnogi dostępne w ponad 250 miastach w prawie 30 krajach

400 milionów przejazdów

Zastąpionych 85 milionów podróży samochodowych

Zaoszczędzonych 32 tys. ton emisji CO 2

675 mln przejechanych kilometrów

11 mln litrów zaoszczędzonej benzyny

– Podczas gdy kraje na całym świecie walczą ze spowolnieniem gospodarczym, my nadal się rozwijamy i postrzegamy nasze współdzielone e-rowery i e-hulajnogi jako nie tylko element walki z kryzysem klimatycznym, ale także bardziej przystępną i wygodną alternatywę dla samochodów – powiedział Wayne Ting. – Dążymy do zapewnienia naszym użytkownikom oraz miastom najlepszych doświadczeń związanych ze współdzielonymi pojazdami elektrycznymi i zbliżamy się do wypełnienia naszej misji – dodał.

Lime w Polsce i najważniejsze liczby

Polska przez ostatnie trzy lata generowała dodatni wynik EBITDA, także podczas pandemii.

Od momentu rozpoczęcia działalności w Polsce w październiku 2018 r., użytkownicy Lime odbyli 17 mln przejazdów.

W 2022 r. ponad 1 mln użytkowników w Polsce odbyło co najmniej jedną podróż e-hulajnogą.

Lime posiada flotę ponad 22 000 e-hulajnóg w ponad 50 polskich miastach.

W 2022 r. dzięki użytkownikom Lime, emisja CO 2 została zredukowana o 391 tys. kg.

została zredukowana o 391 tys. kg. Łącznie użytkownicy przejechali 7,4 mln km, co jest równowartością 184 podróży dookoła globu.