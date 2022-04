Reklama

Kontrolki i wskaźniki na desce rozdzielczej samochodu to dla niektórych kierowców czarna magia. Większość użytkowników aut wie jedynie, że zielone i niebieskie lampki to nic, czym powinni zawracać sobie głowę. Pełnią one najczęściej rolę informacyjną – powiadamiają np. o włączonych kierunkowskazach, światłach czy tempomacie lub systemach bezpieczeństwa jak chociażby ten, ułatwiający ruszanie pod wzniesienia. Martwić się trzeba gdy zapalą się żółte, pomarańczowe lub czerwone lampki.

– W statystycznym aucie działa jednocześnie nawet kilkanaście modułów komputerowych i czujników, wszystkie połączone setkami przewodów elektrycznych i innych mechanizmów o awarię więc nie jest trudno – powiedział Dariusz Wójcicki, ekspert platformy Motointegrator.com. – Pierwszą oznaką tego, że coś w naszym samochodzie nie działa tak, jak powinno, jest zwykle ostrzeżenie w postaci świecącej się kontrolki na desce rozdzielczej. Żółte i czerwone lampki w aucie to swoisty system wczesnego ostrzegania każdy kierowca kojarzy żółty dystrybutor, czyli lampkę sygnalizującą, że w baku zostało niewiele paliwa. Za działanie takich powiadomień odpowiada system On-Board Diagnostics (OBD), którego funkcją jest samodzielna diagnostyka pojazdu, tak by wykrywać usterki w jak najwcześniejszej fazie. To trochę jak wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, który pomaga zdiagnozować chorobę i daje odpowiednie zalecenia lub odsyła nas do specjalisty – wyjaśnił.

Kontrolka żółta i pomarańczowa oznacza potencjalną awarię

Żółte i pomarańczowe kontrolki zwykło się określać mianem informacyjno-ostrzegawczych. Do tej grupy zaliczają się lampki, które informują, że auto nie jest właściwie przygotowane do wyruszenia w drogę lub kontynuowania podróży. Tutaj wystarczy wspomnieć chociażby o tej w kształcie dystrybutora, która informuje o potrzebie szybkiego uzupełnienia zapasu paliwa, czy o kontrolce sygnalizującej niskie ciśnienie w oponach. Żółte i pomarańczowe lampki ostrzegają kierowcę o prawdopodobnym wystąpieniu awarii, którą należy usunąć przy najbliższej możliwej okazji, ponieważ odkładanie tego na "później" może wpływać negatywnie na bezpieczeństwo jazdy.

Reklama

Co oznacza lamka check-engine? Nie ignoruj tej kontrolki

Jedną z najważniejszych kontrolek z tej grupy jest ta w kształcie silnika. Lampka check-engine oznacza potencjalne wystąpienie nieprawidłowości w układach:

elektronicznego sterowania silnikiem,

zasilania paliwem,

dolotowym lub zapłonowym.

Może być to zarówno coś "błahego" jak zużyta świeca zapłonowa lub uszkodzenia zaworu recyrkulacji spalin, jak i coś bardziej poważnego, chociażby awaria układu wtryskowego. Tej lampki nie należy ignorować, bo może się to skończyć kosztowną naprawą – jazda z niesprawnym układem wtryskowym może doprowadzić nawet do zapalenia się mieszanki paliwowo-powietrznej i wypalenia dziury w tłoku. Aby dowiedzieć się, co jest przyczyną świecenia się kontrolki, najlepiej wybrać się do warsztatu, w którym specjalista sprawdzi auto za pomocą komputera i dokładnie zdiagnozuje problem.

Czerwona kontrolka oznacza stój!

Gdy na desce rozdzielczej zaświeci się czerwona kontrolka, oznacza to wystąpienie potencjalnej awarii, która wpływa na funkcjonowanie samochodu i bezpieczeństwo pasażerów. Potencjalnej ponieważ często powodem zapalenia się czerwonej lampki jest próba jazdy z zaciągniętym hamulcem ręcznym, niezapięcie pasów czy niedomknięcie klapy bagażnika. Kontrolek w ostrzegawczym kolorze nie wolno jednak lekceważyć, gdyż mogą zwiastować poważny problem. Jeśli na desce rozdzielczej pali się któraś z czerwonych lampek, powinno się niezwłocznie przerwać jazdę, zgasić silnik i nie uruchamiać auta bez upewnienia się, że jest to bezpieczne.

Najważniejszymi czerwonymi kontrolkami na desce rozdzielczej są przede wszystkim te, sygnalizujące awarię elektroniki oraz systemu ABS. Kierowcy powinni również z uwagą wypatrywać lampek świadczących o niskim ciśnieniu oleju silnikowego, zbyt wysokiej temperaturze płynu chłodzącego, awarii poduszki powietrznej czy zużyciu klocków hamulcowych. Żadnej z nich nie wolno ignorować. Gdy tylko kierowca zauważy, że zapaliła się taka kontrolka, powinien bezwzględnie zadzwonić po pomoc drogową lub skontaktować się z najbliższym warsztatem.

Zielona kontrolka zapala się i gaśnie

Warto pamiętać, że czasami kontrolki na desce rozdzielczej zapalają się, by zaraz potem zgasnąć. Dzieje się tak przede wszystkim podczas uruchamiania pojazdu – jest to jak najbardziej normalne i nie należy się tym przejmować. Kolejny powód to błędne odczyty związane z awarią, któregoś z czujników, niskim napięciem w instalacji elektrycznej pojazdu lub z powodu warunków atmosferycznych. Zimą często mamy do czynienia ze znikającą żółtą kontrolką informującą o zbyt niskim ciśnieniu w oponach – przy jeździe pojawia się, a w garażu znika. Jest to efekt tego, że przy niskich temperaturach ciśnienie w oponach nieznacznie spada.

– Niezależnie od wszystkiego warto poświęcić wolną chwilę na lekturę instrukcji obsługi naszego auta – podkreślił Dariusz Wójcicki. – Pamiętajmy, że każdy samochód jest specyficzny i oprócz standardowych kontrolek na desce rozdzielczej mogą pojawiać się inne, nie mniej ważne. Dobrze również regularnie odwiedzać warsztat samochodowy – przeglądy serwisowe to bardzo ważna rzecz, która może uchronić nas przed niespodziewanymi awariami i stresem. Najważniejsze jednak by za każdym razem, gdy tylko pojawi się którakolwiek z kontrolek ostrzegawczych, pochylić się nad tym czy i dlaczego coś z naszym autem jest nie tak – poradził ekspert Motointegrator.com.