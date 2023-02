Reklama

Zima to nie tylko błoto. To także sól na drogach

Opady śniegu i roztopy. Opady śniegu i roztopy. W takich warunkach nasze samochody zaczynają przypominać dzieci, które właśnie wytaplały się w błocie. I choć taki wygląd jest mocno nieestetyczny, to nie jedyny powód dla którego warto umyć samochód zimą. Jest jeszcze jeden i to dużo poważniejszy. Ten dotyczy soli sypanej na drogi przez drogowców. Ta zbiera się nie tylko na jedni, ale także nadwoziu pojazdu. Skutek? Już po jednym sezonie pojawią się nie tylko punktowe uszkodzenia lakieru. Te mogą się zmienić w ogniska korozji.

Usunięcie korozji kosztuje od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych. Szczególnie drogie są naprawy pordzewiałych progów.

Kiedy można umyć samochód zimą?

Oczywiście nie zawsze i nie w każdych warunkach samochód należy umyć. Przed pojawieniem się na myjni, najlepiej sprawdzić prognozę pogody. I nie, to nie jest żart. Kluczowe są może nie tyle opady deszczu, co raczej temperatury. Jeżeli te będą plusowe przez kilka najbliższych dni, umycie samochodu nie stworzy żadnego problemu. Czemu mrozy są dyskwalifikujące? Woda użyta do spłukania piany z karoserii zbierze się w drzwiach i zamkach. W nocy podczas parkowania pod chmurką zamarznie i sprawi, że o poranku kierowca będzie miał problem z dostaniem się do kabiny pojazdu.

Myjnia ręczna, bezdotykowa czy szczotki: jak myć samochód zimą?

Oczywiście najlepiej i najwygodniej jest wybrać myjnię ręczną. Tam nadwozie samochodu zostanie wytarte do sucha. W efekcie groźna zamarznięcia drzwi jest odsuwana na bok. Mycie auta nie jest zależne od mrozów w jeszcze jednym przypadku. Wtedy gdy pojazd jest garażowany i zaraz po myciu trafi pod dach. W takim przypadku karoseria będzie miała czas, żeby wyschnąć. Mróz wodzie nie będzie straszny. I to zarówno w przypadku myjni ręcznej, jak i bezdotykowej.

Pewnie pomyślicie sobie, że są jeszcze szczotki. Te również suszą nadwozie. Niestety raz że robią to niezbyt dokładnie. Woda nadal na karoserii się pojawia. A dodatkowo szczotki mocno rysują lakier. Lepiej ich unikać! Szczególnie że bardziej zaawansowane programy nie są specjalnie tanie.

Jak zmyć sól z samochodu?

Jak zmyć sól z samochodu podczas wizyty na myjni bezdotykowej? Wystarczy już kilka złotych. Konieczna jest jednak nie sama woda. Przyda się również szampon. Co więcej, po jego naniesieniu karoserię warto dokładnie przetrzeć rękawiczką z mikrofibry. To poruszy wszelkie zanieczyszczenia zabrane na nadwoziu, w tym także sól czy drobinki piasku. Poza tym warto pamiętać o dokładnym wytarciu rantów drzwi czy progów.

Po spłukaniu i np. wybraniu programu z woskowaniem, samochód powinien być czysty. Jak często zmywać sól z samochodu? Przy sprzyjającej pogodzie (a więc plusowych temperaturach), warto powtarzać procedurę raz na tydzień lub dwa. Wszystko zależy od warunków drogowych.

Czasami sól trzeba usunąć także np. z dywaników. Tworzy nieestetyczne, białe zacieki. Do wyprania wykładzin przyda się np. woda z octem lub detergentem do prania tapicerki.

Spłukuj sól z auta zimą. A wcześniej nawoskuj lakier!

Na koniec jeszcze jedna porada. Bo kierowca powinien wiedzieć nie tylko o tym jak zmyć sól z samochodu. Powinien przede wszystkim pamiętać o przygotowaniu nadwozia pojazdu na zimowe wyzwania. W jaki sposób? To proste. Przed rozpoczęciem sezonu warto nadwozie dokładnie umyć, a następnie je nawoskować. Środek zabezpieczy lakier przed drobnymi uszkodzeniami i działaniem soli. Poza tym dobrym pomysłem jest nasmarowanie uszczelek w drzwiach i zamków. Tak żeby wyeliminować ewentualne problemy jeszcze zanim się pojawią.